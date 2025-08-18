  1. Dünya Gazetesi
Kalyon PV, EPD belgesiyle dünya çapında bir ilke imza attı

Türkiye’nin tam entegre güneş paneli üretim tesislerinden Kalyon PV, uluslararası geçerliliği olan “Çevresel Ürün Beyanı (EPD)” belgesini alarak dünyada bir ilke imza attı. Güneş paneli üretiminde ingottan panele tüm aşamaları kapsayan süreç için bu belgeyi alan ilk üretici olan Kalyon PV, sürdürülebilirlikteki öncü rolünü resmi olarak belgelemiş oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kalyon PV, güneş paneli üretiminde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı. Şirket, ingottan panele kadar tüm aşamaları tek çatı altında gerçekleştirebilen üreticiler arasında, “Çevresel Ürün Beyanı” (Environmental Product Declaration - EPD) belgesine sahip olan ilk üretici oldu.

Üretimin her aşamasında çevresel şeffaflık

EPD belgesi, bir ürünün hammaddeden bertarafa kadar olan yaşam döngüsü boyunca çevreye etkilerini şeffaf ve bilimsel bir şekilde ortaya koyuyor. Karbon ayak izi, enerji kullanımı ve su tüketimi gibi verilerin raporlandığı bu belge, şirketlerin çevresel sorumluluk anlayışının uluslararası standartlarla belgelendiğinin göstergesi niteliğinde.

Kalyon PV, EPD belgesiyle dünya çapında bir ilke imza attı - Resim : 1

“Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan Türkiye” vizyonu

Beş yıl önce “Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye” vizyonuyla üretime başlayan Kalyon PV, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görüldü. EPD belgesinin alınmasıyla birlikte şirket, sürdürülebilirlikte dünya ölçeğinde öncü şirketler arasındaki yerini pekiştirdi.

Kalyon PV, EPD belgesiyle dünya çapında bir ilke imza attı - Resim : 2

TOPCon ve PERC paneller için belge

EPD belgesi, Kalyon PV’nin TOPCon ve PERC (bifacial) çift camlı güneş panellerinin üretim süreçlerini kapsıyor. Tam entegre yapısıyla Türkiye’de ingot, wafer, hücre ve panel üretim süreçlerini tek çatı altında gerçekleştiren Kalyon PV, bu sayede kalite ve çevresel etki kontrolünü her aşamada sağlayabiliyor.

Kalyon PV, EPD belgesiyle dünya çapında bir ilke imza attı - Resim : 3

