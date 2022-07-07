Kalyon PV ile MEB arasında ‘İşte Mesleki Eğitim’ protokolü

ANKARA (DÜNYA)

Kalyon Holding bünyesinde güneş enerjisi paneli üretimi yapan Kalyon PV ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'İşte Mesleki Eğitim Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında PV Akademi bünyesinde üretim ve öğrenim faaliyetleri birlikte yürütülecek.

Protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın son 1 yılda en önemli açılımının mesleki eğitim alanında olduğunu belirtirken, 2021 yılı sonunda 160 bin olan öğrenci sayısının 560 bine yükseldiğini söyledi. Özer, yıl sonunda bu sayıyı 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydederken, mesleki eğitimde yaş sınırı olmadığını, ortaokul mezuniyetinin yeterli olduğunu bildirdi.

Bu sistem ile birlikte okul ile işgücü arasında sağlıklı bir mekanizma kurulduğunun altını çizen Bakan Özer, eğitim ve istihdamda olmayan gençlerin oranının yüzde 30 olduğunu, bunu OECD ortalaması olan yüzde 15’i indirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, mesleki eğitime verdiği önemden dolayı Bakan Mahmut Özer’e teşekkür etti. Toplam 100 bin metrekare alanda, güneş enerjisi alanında tüm aşamaları içeren bir üretim gerçekleştirdikleri bilgisini veren Kalyoncu, bugüne kadar 900 mW güneş paneli üretimi sağladıklarını bildirdi. Kalyoncu 800 mW santrali de devreye aldıklarını anlatırken, “2.5 milyar kWh elektrik üretim 2 milyon ton karbon salınımını engelleyeceğiz” diye konuştu.

Haluk Kalyoncu, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamında karbonsuzlaşma yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olmasına da ciddi katkı sağladıklarına değindi.

Protokol Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli arasında imzalandı.

Protokol imzasının ardından Bakan Özer ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Kalyon PV’nin üretim alanında inceleme yaptı.