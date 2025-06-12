Kalyon PV, Kiwa PVEL'in 6 farklı testini geçti, dünyada ilk 8’e girdi
Kalyon PV, güneş paneli endüstrisinin kalite testlerinden biri olan Kiwa PVEL 2025’te “En İyi Performans Gösteren" şirketler arasına girdi. Söz konusu sıralamaya dünyada yalnızca 8 firma girerken Kalyon PV, aynı zamanda bu listeye giren ilk ve tek Türk markası olma unvanını da kazandı.
Avrupa’da entegre üretim yapısına sahip ilk güneş teknolojileri fabrikası olan Kalyon PV, 250 bin metrekarelik alanda, ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altında gerçekleştiriyor. Bu entegre yapı, üretimin her aşamasında kalite standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını sağlıyor.
Kiwa PVEL tarafından yürütülen Product Qualification Program (PQP) kapsamında PV paneller; yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID gibi zorlu çevresel koşullar altında sınır üstü testlere tabi tutuluyor. Bu yıl, 53 üreticinin 388 panel modelinin değerlendirildiği programda Kalyon PV; tüm kalite testlerini geçerek küresel çapta 8 firmadan biri oldu.
"Kalite, üretimimizin temelidir”
Kiwa PVEL’in zorlu testlerinden geçen ilk ve tek Türk şirketi olduklarına işaret eden Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı, “Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel ölçekte bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bu başarı, sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın ve teknolojiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir.
Tek çatı altında 4 üretim tesisini buluşturan entegre fabrikamızda tüm ara ürünler kalite kontrol süreçlerine tâbi tutuluyor. Bu sayede ingottan panele kadar her aşamada Kalyon PV’nin yüksek kalite standartları eksiksiz şekilde uygulanıyor. Ürünlerimizin en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sergilemesi, kalite anlayışımızın sınır tanımadığını gösteriyor. Bu da hem ülkemizin yeşil dönüşümünde güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaşmamızı sağlıyor.
Üst düzey teknolojiye ve yüksek kaliteye sahip güneş panellerimizle sadece Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki yeşil dönüşüm sürecinde aktif şekilde yer alarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.