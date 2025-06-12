Kalyon PV, Kiwa PVEL'in 6 farklı testini geçti, dünyada ilk 8’e girdi

Avrupa’da entegre üretim yapı­sına sahip ilk güneş teknolojileri fabrikası olan Kalyon PV, 250 bin metrekarelik alanda, ingottan baş­layarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altın­da gerçekleştiriyor. Bu entegre ya­pı, üretimin her aşamasında kalite standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını sağlıyor.

Kiwa PVEL tarafından yürütü­len Product Qualification Prog­ram (PQP) kapsamında PV panel­ler; yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID gibi zorlu çevresel koşullar altında sınır üs­tü testlere tabi tutuluyor. Bu yıl, 53 üreticinin 388 panel modelinin de­ğerlendirildiği programda Kalyon PV; tüm kalite testlerini geçerek küresel çapta 8 firmadan biri oldu.

"Kalite, üretimimizin temelidir”

Kiwa PVEL’in zorlu testlerin­den geçen ilk ve tek Türk şirke­ti olduklarına işaret eden Kal­yon PV CEO’su Dr. İhsan Ku­lalı, “Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel öl­çekte bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bu başarı, sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın ve tekno­lojiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir.

Tek çatı altında 4 üretim tesisini buluşturan en­tegre fabrikamızda tüm ara ürün­ler kalite kontrol süreçlerine tâbi tutuluyor. Bu sayede ingottan pa­nele kadar her aşamada Kalyon PV’nin yüksek kalite standartla­rı eksiksiz şekilde uygulanıyor. Ürünlerimizin en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek perfor­mans sergilemesi, kalite anlayışı­mızın sınır tanımadığını gösteri­yor. Bu da hem ülkemizin yeşil dö­nüşümünde güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaş­mamızı sağlıyor.

Üst düzey tekno­lojiye ve yüksek kaliteye sahip gü­neş panellerimizle sadece Türki­ye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zaman­da dünya genelindeki yeşil dönü­şüm sürecinde aktif şekilde yer alarak gelecek nesillere daha gü­zel bir dünya bırakmayı hedefli­yoruz” açıklamasını yaptı.