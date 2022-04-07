Kalyon PV, Solarex İstanbul’da inovatif ürünlerini sergiliyor

Kalyon PV, son teknoloji ile geliştirdiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği yenilikçi ürünlerini, Türkiye’nin ilk ve tek güneş enerjisi temalı fuarı Solarex İstanbul’da sergiliyor. 7-9 Nisan tarihleri arasında güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve dışı temsilcilerini ağırlayan fuar, bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor.

Geliştirdiği yenilikçi ürünleri Solarex İstanbul’da 9’uncu salonda ziyaretçilerinin beğenisine sunan Kalyon PV, aynı güçteki bir modülden 20 yıl boyunca daha fazla enerji üretmeye yarayan Galyum Katkılı LID Free modüllerinin ilk prototipini Solarex fuarında katılımcılarla buluşturuyor.

Kalyon PV’den yapılan açıklamaya göre, inovatif ve yenilikçi bir teknolojiyle oluşturulan bu modüller ilk günkü performansını kaybetmeden sahada faaliyet gösterme özelliğine sahip. Gerçekleştirilecek sertifikalandırma süreçleri sonrasında Kalyon PV fabrikasından çıkan tüm panellerin Galyum katkılı LID Free özelliğinde olması hedefleniyor.