Kalyon PV, yerli ‘güneş paneli camı’ da üretecek

Ferit PARLAK

Entegre üretim tesisi sa­yesinde güneş pane­li üretim süreçlerini tek çatı altında toplayan ve gü­neş paneli üretiminde yüzde 90 yerlilik oranına ulaşan Kalyon PV, güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş pa­neline uygun camları da Türki­ye’de üretecek.

“2025’te yerlileştirme çalışmaları hızlanacak”

Güneş enerjisi sektörü­nün ülkemizde yaygınlaşma­sı ve güçlenmesi için çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Kalyon PV CEO’su İhsan Kula­lı, “Türkiye’nin sadece güneş pa­neli montajının yapıldığı bir ülke olmasını değil, tüm bileşenlerin yerli insan kaynağımızla üre­tildiği bir merkez olmasını isti­yoruz.

Bu konuda başlattığımız çalışmalarımız neticesinde gü­neş panellerimizin alüminyum çerçeve, bağlantı kutusu, koru­yucu film katmanı vb. bileşenle­rin yerli tedarikçilerce üretilme­sine vesile olduk. 2025’te yerli­leştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üre­ticileriyle görüşmelerimiz de­vam ediyor. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan gü­neş paneline uygun camların da Türkiye’de üretilmesi en büyük hedeflerimizden. Böylelikle yer­lilik oranımız artarak, sektörün dışa bağımlılığı ciddi bir oranda azalacaktır” dedi.

“Enerjide bağımsızlık”

Kalyon PV’nin 2024 yılı per­formansı ve 2025 yılı hedefle­rini anlatmak üzere Ankara’da­ki entegre fabrikasında gerçek­leştirdiği toplantı ile soruları yanıtlayan Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, günümüzde ye­nilenebilir enerjinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, “Tüm devletle­rin yenilenebilir enerji yatırım­larını teşvik ettiği, bu alandaki yatırımlarına hız kazandırdı­ğı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının milli politika olarak görüldüğü bir dönemde­yiz. Ülkemizin de bu kapsamda önemli yol kat ettiğini vurgula­yabiliriz.

‘Enerjide tam bağım­sız bir Türkiye’ vizyonuyla ça­lışmalarına başlayan bir şirket olarak, başta Ar-Ge olmak üze­re tüm üretim aşamalarında küresel bir oyuncu olma yolun­da emin adımlarla ilerliyoruz. 2025 yılında güneş teknoloji­lerinde değişimin öncüsü ola­bilmek adına Ar-Ge faaliyetle­rimize de hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türk mühendisleri geliştiriyor, ABD kullanıyor”

Kalyon PV’nin yalnızca bir güneş paneli üreticisi değil, ay­nı zamanda yüksek teknoloji­li ürün üreten bir merkez oldu­ğuna vurgu yapan Kalyon PV CEO’su Kulalı, şunları söyledi: “Bugün, Türk mühendislerimi­zin akıl teri ile geliştirilen yer­li güneş hücreleri ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında ‘uzay hücreleri’ olarak kullanı­lıyor. Uyduların elektrik üreti­mini sağlayan bu hücreler, yük­sek verimlilik ve kalite standart­larında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanı­yor. ABD’ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar- Ge merkezimizde, üretimleri­nin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ül­kemiz için bir gurur kaynağıdır.”

Kalyon PV, güneş panelinin yanı sıra güneş panelinin ara ürünleri olan solar wafer ve gü­neş hücresinin satışlarına da odaklandıklarına ve gerekli alt­yapı iyileştirmelerinin ve ma­kine yatırımlarıyla uygun şart­ların sağlandığına dikkat çeken İhsan Kulalı, “Kalyon PV ola­rak, yenilenebilir enerji tekno­lojilerinde ülkemizin önem­li bir değeriyiz. Yüksek verimli panellerimizin yanı sıra wafer ve hücrelerimizin satışını 2025 yılı içinde artırmayı hedefliyo­ruz. Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynakları­mızla karşılanması, sektörümü­zün ülkemizde gelişmesi bakı­mından bir kaldıraç görevi ola­cak” ifadelerini kullandı.

Hedef pazar Amerika

Özellikle önümüzdeki 10 yılın güneş teknolojilerinin altın çağı olacağının altını çizen Kulalı, halihazırda ihracat yaptıkları ve önemli bir pazar olan ABD’de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirtti. Kula­lı, ABD’nin Çin’in tekelleşme­sini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fır­sat gördüklerini ve bu nedenle ABD’de büyüme planladıkları­nı; ürünlerinde, ABD’ye güneş paneli ihraç edebilmenin ön ko­şulu olan UL sertifikasına sahip olduklarını belirtti.

Kulalı “Avrupa’nın en büyük santrali Kalyon Karapınar GES, toplamda bin 350 megavat ku­rulu güce sahip olan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin Kalyon PV im­zalı güneş paneli ile donatılmış bir santral. 2bin 600 futbol sa­hası büyüklüğündeki bu santral, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu da Tür­kiye’nin elektrik ihtiyacının ne­redeyse yüzde 1’i demek” dedi.

Öztüketim için 105 milyon $'lık yatırım devam ediyor

Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, “Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda entegre fabrikamızın öz tüketimini karşılamak amacıyla 105 milyon dolar yatırım tutarına sahip 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladık. 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece Kalyon PV olarak, elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, ‘karbon nötr güneş paneli üretimi’ gerçekleştireceğiz” dedi.

Aynı alandan daha çok elektrik üretmeyi sağlayan yenilikçi paneller üzerine de çalıştıklarını ifade eden Kulalı, “2025 yılında başta Ntipi TOPCon olmak üzere verimli güneş panellerimizle gerek arazi gerekse de çatı tipi güneş enerjisi santrallerine uygun güneş panelleri üreterek farklı müşteri gruplarına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’ye 40 milyon dolar yatırım

Gelişen teknolojilerin takibi konusunda Ar-Ge yatırımlarının devam ettiğine değinen Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, “100’den fazla araştırmacının yer aldığı Kalyon PV Ar-Ge merkezimiz; yenilikçi teknolojilerin araştırıldığı, uygulandığı ve hayata geçirildiği bir merkez olmasının yanı sıra 270’i aşkın partner ile çalışan büyük bir kuruluş haline geldi.

Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Türkiye’deki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olma unvanını da taşımaktadır” açıklamasını yaptı. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Kulalı, “2025 yılında; Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız en önemli konulardan biri de çip üretimi. Çip üretimi tüm dünya için stratejik bir konu. Biz de Kalyon PV Ingot ve Wafer fabrikalarında çip üretiminin altyapısına sahibiz. Önümüzdeki dönemlerde de farklı sektör iş birlikleriyle bu alanda da öncü rolümüzü sürdürmeyi istiyoruz” dedi.