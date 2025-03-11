Kalyon PV’den 4,52 milyar TL’lik dev ön satış anlaşması!
Kalyon PV, yurt içinde faaliyet gösteren bir şirketle güneş enerjisi paneli satışı için 4,52 milyar TL tutarında bir ön satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
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Kalyon PV, güneş enerjisi paneli satışı kapsamında yaklaşık 4,52 milyar TL değerinde bir ön satış sözleşmesine imza attı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile 4.523.433.768 TL tutarında satış anlaşması gerçekleştirdiği bildirildi.