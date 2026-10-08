Kalyon PV'den ABD'ye yatırım hamlesi: Yeni güneş paneli fabrikası kuracak

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Kalyon PV, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında ABD pazarına yönelik yeni yatırım kararını açıkladı. Ankara'daki entegre üretim tesisinde yatırımcı ve analistlerle bir araya gelen şirket yönetimi, ABD'de planlanan fabrikanın ayrıntılarının yanı sıra üretim kapasitesini, teknolojik altyapısını, finansal görünümünü ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

ABD'de güneş paneli üretimi ve doğrudan satış planı

Kalyon PV'nin ABD'de kuruluşunu tamamladığı ve çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Fabrikada, başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi sektörüne yönelik teknolojilerin üretilmesi hedefleniyor. Üretim süreçleri, ABD'deki ilgili mevzuata ve yerli üretim şartlarına uygun şekilde yürütülecek.

Şirket, aynı yapı üzerinden ABD pazarına yönelik satış ve pazarlama organizasyonu da oluşturmayı amaçlıyor. Böylece üretim faaliyetlerinin doğrudan satış kanallarıyla desteklenmesi öngörülüyor.

ABD'deki vergi ve yatırım teşviklerinden yararlanılacak

Kalyon PV'nin yatırım kararında, ABD'de güneş enerjisine yönelik artan talep ve yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmaları etkili oldu.

ABD'nin 2035 yılına kadar güneş enerjisi kurulu gücünü önemli ölçüde artırmaya yönelik hedefleri de şirketin uluslararası büyüme stratejisinde öne çıkıyor.

Yatırım süreci, ABD'de yerleşik ve vergi, hukuk ile yatırım alanlarında hizmet veren bir danışmanlık firmasıyla yürütülüyor.

Kalyon PV, yeni fabrika yatırımı kapsamında federal vergi teşviklerinin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimler tarafından sunulan ekonomik kalkınma teşviklerinden de yararlanmayı öngörüyor.

Murathan Kalyoncu: Türkiye'deki üretim deneyimini dünyaya taşıyacağız

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Ankara'daki yatırımcı toplantısında şirketin uluslararası büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de kazanılan üretim deneyimini küresel pazarlara taşımayı amaçladıklarını belirten Kalyoncu, şirketin bugüne kadar AR-GE, teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptığını söyledi.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de aralarında bulunduğu projeler için güneş paneli ürettiklerini hatırlatan Kalyoncu, ABD yatırımının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’de kazandığımız bu deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara taşıyacak yeni bir döneme giriyoruz. ABD’de kuruluşunu tamamladığımız şirketimiz, uluslararası büyüme stratejimizin önemli adımlarından biri."

Her yeni yatırımın üretim gücünü, girilen her yeni pazarın ise küresel büyüme stratejisini desteklediğini belirten Kalyoncu, sürdürülebilir kârlılık sunan yatırımlarla ülkeye, hissedarlara ve paydaşlara değer yaratmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kalyon PV'de yeni yönetim ve büyüme hedefleri

Toplantıda şirketin yönetim kurulu ve icra kadrosundaki yenilenme de gündeme geldi.

Murathan Kalyoncu, yeni yönetimin farklı fikir ve deneyimleri bir araya getirdiğini belirterek bu yapının üretim, teknoloji geliştirme ve büyüme hedeflerini güçlendireceğini söyledi.

Kalyoncu, yönetimdeki değişimi yalnızca kadro yenilenmesi olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Bu yeni dönemi yalnızca bir yönetim değişikliği olarak görmüyoruz. Yeni bir sinerji ve enerjiyle güçlü bir icra dönemi olarak görüyoruz" dedi.

Yatırımcılar Ankara'daki üretim tesisini inceledi

Kalyon PV'nin Ankara'daki entegre üretim tesisinde düzenlenen toplantıya çok sayıda yatırımcı ve analist katıldı.

Kalyon Holding Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici'nin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, şirketin farklı alanlardaki faaliyetleri ve gelecek hedefleri ele alındı.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Soydan şirketin stratejisini ve hedeflerini, CEO Görkem Suner üretim kabiliyetlerini ve teknolojik altyapısını, CFO Can Ungun ise finansal görünümünü anlattı.

Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar da şirketlerin büyüme planları ve gelecek dönem öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından yatırımcılar ve analistler fabrikayı gezerek ingot, wafer, hücre ve panel üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Yatırımcılarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Murathan Kalyoncu, şirketin yalnızca finansal sonuçlarını değil, bu sonuçların arkasındaki üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve organizasyon yapısını da paylaşmak istediklerini belirtti.