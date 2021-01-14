Kalyon ve Kürk İnşaat, Musul’u Fransızlara kaptırdı

Kerim ÜLKER

Ortadoğu’nun en eski havalimanlarından biri olan Musul Havalimanı’nın ihale süreci uzun zamandır Türkiye’nin gündemindeydi. 2019’da Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın ilk kez duyurduğu havalimanının yeniden inşası projesinde gelinen son gelişmeyi yine Yıldız açıkladı.

3 yıl önce Musul Havalimanı’nın yeniden inşası sürecinde Türkiye’den teklifler olduğunu açıklayan Yıldız, geçtiğimiz 8 Ocak’ta bu kez projeyi başkalarının aldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, “Türk müteahhitler, Musul Havalimanını, doğrudan yatırım yoluyla, işletmesini de içerecek şekilde yeniden imar etmek üzere cazip tekliflerde bulunmuşlardı. Görünüşe göre, bu projeyi başkaları yapacak. O halde gelinen aşamada bu projenin bir an önce bitirilmesini ümit edeceğiz” dedi.

Peki ihaleyi kimin kazandığını öğrenmeden önce, teklif veren Türk şirketlerini öğrenelim. Irak basınına göre teklif veren Türk şirketleri ülkede oldukça bilinen Kürk İnşaat ve Kalyon Holding’in oluşturduğu konsorsiyum.

Barzani'nin partisine ofis yaptı

Kalyon Holding’i malum Türkiye’de pek tanımayan yok. Irak’ta da Mersin merkezli Kürk Holding bir o kadar biliniyor. Neredeyse projelerinin hemen hemen tamamı Irak’ta olan, turizmden enerjiye bir çok alanda faaliyet gösteren Kürk Holding’in portföyünde Bağdat’taki Amerikan Üniversitesi, Erbil’deki Hilton Oteli, Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü binası, Mesut Barzani’nin partisi KDP’nin Erbil ofisi ve konferans salonu gibi işler var.

Türk firmalarının ihaleyi kaybettiği şirket ise Türkiye’nin bölgede uzun yıllardır rekabet ettiği, son dönemlerde de siyasi gerilim yaşadığı Fransa’nın devi Aeroports de Paris Ingenierie.

Anlaşılan, Kerbela Havalimanı’nı İngilizlere, Musul’u Fransızlara kaptıran Türk müteahhitlerini Irak’ta daha zorlu günler bekliyor.

Zira hem Türkiye’de hem de Irak’ta oldukça güçlü olan Kürk İnşaat ve Kalyon Holding’in teklifleri yeterli bulunmamış.

Ufak bir hatırlatma. 1920'de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı mücadele için İngilizler tarafından inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.