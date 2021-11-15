Kalyon'a İngiltere'den 291 milyon dolar finansman
İngiltere ihracat kredi kuruluşu, Kalyon Enerji'nin güneş santrali projesine 291 milyon dolar finansman sağlayacak
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Kalyon Enerji'nin güneş santrali projesine İngiltere'den finansman geldi.
İngiltere ihracat kredi kuruluşu UKEF, Kalyon Enerji'nin Karapınar'da kuracağı 1.35 gigawatt kurulu güçteki güneş santrali için 217 milyon sterlin, yani yaklaşık 291 milyon dolar tutarında finansman sağlayacak.
Proje finansmanının koordinatörlüğünü JP Morgan yürütecek ve UKEF oluşturulacak finansmana garanti sağlayacak.