Kalyon’dan ‘batarya’ atağı

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Kalyon Holding, elektrikli araçlara yönelik batarya hücresi üretmek için şirket kurdu. İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, batarya hücresinin geliştirecek, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.



Kalyon’un yeni batarya şirketi ile ilgili duyuru, 28 Ekim tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldı. Kalyon Enerji Yatırımları tarafından kurulan, Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım Anonim Şirketi’nin kuruluş amaçları şöyle sıralandı:

1- Otomotiv sektörü veya bu sektör dışında faaliyette bulunan müşterilere enerji, depolama amacıyla sunulacak batarya hücresi pili, modülü, paketi, komple çözümleri batarya yönetim sistemi, termal (ısıl) sistemler ve bunlarla ilgili mekanik, elektrik/elektronik, elektromekanik tüm parçalara ilişkin araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, satış, dağıtım, tedarik, hizmet ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

2- Enerji depolama çözümleri ve teknolojileri üretimini gerçekleştirecek tesisler inşa etmek ve bu tesislerin bakımını sağlamak, bu tesisleri işletmek ve bu amaçla anılan tesislere yatırımda bulunmak.

3- Enerji depolama çözümlerine ilişkin parçaları ve hammaddeleri temin etmek.

4- İş kapsamında Türkiye’nin mevcut kaynaklarını, kurulu üretim kapasitesini ve mevcut hammadde kaynaklarını mümkün olan en üst seviyede kullanmak.

5- Enerji depolama çözümlerine ilişkin patentleri, tasarımları, markaları ve sair her türlü fikri mülkiyet haklarını geliştirmek, bunları tescil etmek ve kullanmak.

6- Şirketin yatırımlarını ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türkiye’deki AB dahil uluslararası kuruluşlardaki devlet teşvikleri ve sübvansiyonları mümkün olan en üst seviyede kullanmak.

Enerji alanında büyüyor

Ağırlıklı olarak inşaat ve gayrimenkul alanındaki dev projeleri ile bilinen Kalyon Holding, enerji yatırımlarına hız verdi. Grup, Ağustos 2020’de Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışını yapmıştı. 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikada 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretildi.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük beş güneş santralinden biri olacak.