Kamaz’ın kamyonlarını Ankaralı Karba itfaiyeye dönüştürecek

ANKARA - DÜNYA

Araç üstü ekipman üreten Karba Otomotiv ile Tataristan Cumhuriyetinin kamyon üreticisi Kamaz PTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İki ülke arasında yapılan anlaşma ile Karba, Kamaz tarafından üretilen kamyonları, yeni nesil itfaiye araçları, çöp toplama ve belediye hizmet araçlarına dönüştürecek. İlk etapta yıllık 2 bin, daha sonra yıllık 6 bin araç üretilecek ve başta Tataristan olmak üzere Rusya’nın tüm bölgelerindeki belediyelerin ihtiyaçları karşılanacak. Anlaşmanın yan sanayi alanında gelişmiş olan Ankara ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’ın da katıldığı Karba’nın Ankara fabrikasında gerçekleşen anlaşma, Karba Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ile Kamaz Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Kogogin arasında imzalandı. İmza törenine Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un yanı sıra, Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karımov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi İsmail Safi ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov yaptığı konuşmada “Bugün Tataristan'da 10 büyük Türk fabrikası başarıyla faaliyet gösteriyor. Ülkemiz şirketlerinin de Türkiye’de yatırım yapabilmesi için olanaklar araştırılıyor. Bu anlaşmayla beraber çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Özdebir: Otomotiv için yan sanayi tedarik ederiz

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de “Ülkemizde yan sanayi oldukça gelişti. Rusya’da gördüğüm en büyük eksiklik yeteri kadar yan sanayi firması olmayışı. Bu anlamda Türkiye, binek araçtan kamyonlara kadar Avrupa’daki global üreticilerin en büyük tedarikçilerinden birisi. Kamaz da Tataristan’ın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Kamaz burada katalizör olursa güzel iş birlikleri çıkartabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Karba Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ise “Devlet büyüklerimiz bu işlerin arkasında durduğu zaman bizler de özel sektör olarak daha güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.