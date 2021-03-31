Kamil Koç, filosunu 20 adet MAN otobüs ile büyüttü

Kamil Koç, filosuna kattığı 20 adet son model otobüsü İstanbul İkitelli MAN Tesisleri'nde düzenlenen törenle teslim aldı.

Kamil Koç ile olan iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, "Burada Kamil Koç ile uzun yıllara dayanan iş birliğimize yeni bir halka daha eklemek için bulunuyoruz. Kamil Koç ile iş birliğimizin daha uzun yıllara devam edeceğine olan inancımla yeni otobüslerimizin hem firmamıza hem da yolcularına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

"İş ortaklarımızla büyümeye devam edeceğiz"

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan da, “Türkiye’nin en büyük karayolu taşımacılığı firmasıyız. Bu güce iş ortaklarımızla geldik. Bundan sonra da yine iş ortaklarımızla büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Yeni projelerle, iş ortaklarımızla ağımızı genişletmek ana hedefimiz olacak. Bugün MAN’dan teslim aldığımız son model 20 yeni aracımızla hem filomuzu güçlendiriyoruz, hem de yolcularımıza sunduğumuz güven ve konforu artırıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafını birbirine bağlamak için yatırımlarımız sürecek." şeklinde konuştu.

"Yılı 99 adet otobüs satışıyla tamamladık"

MAN Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, şöyle konuştu: “MAN olarak, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen 2020 yılını 99 adetlik otobüs satışıyla başarılı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte Türkiye seyahat otobüsü pazarındaki, pazar payımızı artırarak, yüzde 21‘lik orana ulaştık. Hedefimiz, aşılama çalışmalarının da artmasıyla önümüzdeki aylarda daha da hareketlenecek olan ulaşım, turizm ve seyahat sektörleri ile birlikte bu başarı grafiğimizi 2021 yılında da büyüterek, sürdürmek."