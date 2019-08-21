Kamil Koç, FlixBus’a katılıyor

21 Ağustos 2019

Türkiye’nin en köklü otobüs şirketi Kamil Koç’un, Avrupa’nın en geniş şehirlerarası otobüs ağına sahip FlixBus’a katılması konusunda anlaşmaya vardı.

Kamil Koç’un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD’de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline gelecek. Kamil Koç, Türkiye’deki otobüs yolcularına kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için FlixBus’ın yenilikçi teknoloji platformuna entegre edilecek. Entegrasyon sürecini takiben Türkiye’deki seyahatseverler bir sonraki yolculuklarını planlamak, bilet satın almak, sefer saatine 15 dakika kala iptal işlemi gerçekleştirmek ve yeniden rezervasyon yapmak, rötarlar ve yolculuklarıyla ilgili diğer önemli bilgilerle ilgili anlık bildirimler almak için FlixBus’ın mobil uygulamasından faydalanabilecekler. Söz konusu anlaşmanın, ilgili kurumların onayına istinaden en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan FlixMobility Kurucusu ve CEO’su Jochen Engert, “Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız” dedi.

FlixBus, Almanya, İtalya, Fransa, Benelüx ülkeleri ve Polonya gibi pek çok Avrupa ülkesinde pazar lideri haline gelirken sektörde 10 binden fazla yeni iş imkanı yarattı. Şirket, sadece 2018 yılında Avrupa ve ABD’de 45 milyon seyahatseverin tercihi oldu.