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Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Kamil Koç satılıyor
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Seyahat firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsler A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması." açıklaması yer aldı.

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