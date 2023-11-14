Kâmil Koç'dan salı günlerinde yüzde 15 indirim

Avrupa’nın en büyük şehirlerarası otobüs ağı ve pazar lideri iş ortağı FlixBus'la Türkiye'nin 71 il ve 306 ilçesinin yanı sıra Avrupa’nın da dört şehrinde hizmet veren Kâmil Koç, yol arkadaşlarının cebini düşünen yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Okul ara tatilinde seyahat etmek isteyen aileleri ve üniversite öğrencisi gençleri sevindirecek olan "Salı Sallanır" kampanyası kapsamında bilet alan yolcular, anında yüzde 15’lik bir indirimden yararlanıyor. Salı günü seferlerine özel olarak düzenlenen bu sonbahar kampanyasından dileyen tüm yolcular yararlanabiliyor.

Otogar, acente, çağrı merkezi ya da online dahil tüm satış kanalları üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olan indirimden yararlanabilmek için kampanya kapsamında bilet alımının yapılması yeterli oluyor. Online satışlarda ise indirimden yararlanmak için "KKSALL" indirim kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.