Kamil Koç'tan mobil uygulama kullananlara özel indirim
Kamil Koç, 7-28 Şubat tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden alınan yurt içi biletlerde yüzde 10'a varan indirim kampanyası başlattığını duyurdu.
AA
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Kamil Koç, yurt içi biletlerde mobil uygulamaya özel yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.
28 Şubat'a kadar sürecek ve mobil uygulamadan alınan tüm yurt içi biletlerde yüzde 10'luk indirim fırsatı sunan kampanyadan yararlanmak çok kolay. Yapılması gereken tek şey, indirim yapılan kampanya süresince, bilet alırken ilan edilen indirim kodunu girmek.