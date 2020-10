Kamil Koç'un biletlerine obilet.com'dan ulaşılabilecek

16 Ekim 2020

Obilet'in açıklamasına göre, Kamil Koç biletleri bugünden itibaren obilet.com üzerinden satışa açıldı. Buna göre, bini aşkın araçlık filosuyla 60'tan fazla il ve 200'ün üzerinde noktaya yolcu taşımacılığına devam eden Kamil Koç'un seferlerine, bundan böyle obilet.com ve Obilet mobil uygulamaları üzerinden de ulaşılabilecek. İş birliğiyle yolcular, Obilet uygulamalarından Kamil Koç seferlerine ait biletleri satın alabilecek, iptal ve iade işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet'in CEO'su Yiğit Gürocak, SimilarWeb verilerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen seyahat sitesi ve bilet satış platformu olduklarını bildirdi. Her geçen gün genişleyen portföylerine sektörün lider oyuncularından biri olan Kamil Koç'un da katılıyor olmasını gururla ve sevinçle karşıladıklarını kaydeden Gürocak, "Milyonlarca ziyaretçimizi Kamil Koç ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Obilet kullanıcıları uzun zamandır Kamil Koç biletlerine de platformumuz aracılığıyla kolayca ulaşmayı bekliyordu. Kullanıcı memnuniyetini hedef alarak otobüs firmalarıyla iş birliği kurmaya ve aramızdaki ilişki ağını genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

"İş birliği yapan firmaların satış ciroları artıyor"

Yiğit Gürocak, firmalara bedelsiz biletleme yazılımı hizmeti sağlayan obilet.com'un, ayrıca onlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü teknik konuda altyapı ve destek de sunduğunu belirterek, iş birliği yapan firmaların internet satış cirolarını ciddi oranda artırdıklarını vurguladı.

Ziyaretçileri Türkiye'nin en geniş otobüs ve havayolu firması portföyü ile buluşturduklarını anlatan Gürocak, milyonlarca kişilik ziyaretçi havuzundan yararlanmak isteyen yeni firmaların bünyelerine katılmasıyla firma portföyünün büyüdüğünü, ziyaretçi sayısının arttığını bildirdi.

Gürocak, "Bunun sonucu olarak da hem tüketiciler çok daha zengin ve ekonomik alternatiflere kavuşuyor, hem de firmalar tüketicilere en etkili şekilde ulaşma şansını elde ediyor." ifaderlerini kullandı.

"İş birliğiyle en erişilebilir marka oluyoruz"

Kamil Koç'un CEO Kadir Boysan ise iş birliğinin her iki firmayı da ileri taşıyacağını belirterek, daha fazla müşteriye ulaşmak ve daha fazla yolcuyu güvenli yolculukla tanıştırmak istediklerini bildirdi. obilet.com'un bu amacı gerçekleştirme yolunda büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Boysan, "Kamil Koç, 2019'da otobüs taşımacılığı küresel lideri FlixBus tarafından satın alınması sonrası büyümeye devam ediyor. Şu an tüm yurda yayılmış 600'ü aşan bilet satış noktasıyla Türkiye'nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundayız. Obilet iş birliğiyle bu konumumuzu daha da perçinliyor ve artık online mecralarda da en erişilebilir' marka oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA