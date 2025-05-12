Kampania ve Hesap’tan kredi kartlarına yönelik stratejik ortaklık

Kredi kartı kampanyalarını tek çatı altında toplayan Kampania, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş finansal ürün önerileri sunan yapay zekâ destekli platform Hesap ile çift taraflı bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği kapsamında, Hesap platformunda listelenen kredi kartlarının kampanya verileri Kampania tarafından sağlanırken, Kampania da Hesap’ın sunduğu kredi kartı ürünlerini kendi platformunda kullanıcılarla buluşturuyor. İş birliği sayesinde kullanıcılar Kampania üzerinden yalnızca kampanyaları takip etmekle kalmayıp, doğrudan kart başvurusu da gerçekleştirebilecek. Böylece kullanıcı deneyimi, karar aşamasından ürün edinimine kadar uçtan uca kapsanmış olacak.

Kullanıcıların finansal ürünler arasında daha bilinçli ve avantajlı seçimler yapabilmesi için geliştirilmiş, yapay zekâ destekli bir platform olan Hesap ise çift yönlü entegrasyon ile birlikte finansal ürün karşılaştırma ve başvuru süreçlerini daha şeffaf ve kullanıcı dostu haline getiriyor. Hesap, bütünleşik platformu sayesinde her türlü finansal ihtiyaç için kişiye özel ürün önerileri sunuyor ve finansal kararları daha kolaylaştırıyor.

"Finansal ürün seçiminde sağlayacağı faydaya da bakılmalı"

Bu stratejik ortaklığın aynı zamanda, fintech dünyasında uçtan uca, veri odaklı ve kullanıcıyı merkeze alan bir deneyim sunarak sektöre yeni bir standart kazandırmayı hedeflediğini kaydeden Kampania Kurucu Ortağı Fırat Karatuğ, bugünün kullanıcılarının, finansal ürün seçiminde sadece şartlara değil, sağlayacağı faydaya da baktığına dikkat çekti.

Fırat Karatuğ, "Kampanyalar da bu faydanın en önemli parçalarından biri. Hesap ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, kullanıcılar seçim aşamasında kampanyaları doğrudan görebilecek ve kendileri için en avantajlı kartı belirleyebilecek. Aynı zamanda, kredi kartı edinme sürecini de Kampania üzerinden tamamlayabilecek” dedi. Hesap CMO’su Lütfi Kalaycı ise, birlikteliğe ilişkin “Kullanıcılarımızın finansal kararlarını yalnızca geçmiş verilerle değil, gerçek zamanlı avantajlarla desteklemek istiyoruz. Kampania ile yaptığımız bu çift yönlü entegrasyon sayesinde, kampanya görünürlüğünde kullanıcı deneyimini daha güçlü hale getiriyoruz" sözlerini dile getirdi.