Kampanyalarla tüketicinin 1,5 milyar lirası 'cep'te kalacak
Vodafone ve Hepsiburada, e-ticaret ve telekomünikasyona yönelik iş birliği yaptı. Bu kapsamda Vodafone Red ve Hepsiburada Premium, kampanyalarla müşterilere bir yılda toplam 1 milyar 536 milyon TL fayda sağlayacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Vodafone ile Hepsiburada, e-ticaret ve telekomünikasyon alanlarında ilk niteliği taşıyan iş birliği gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyetine odaklanarak 25,4 milyon abonesine avantajlar sunan marka olma hedefiyle 3 yıl önce telekom sektöründe Türkiye’de ilk kez tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu ‘Her şey yanımda” uygulamasını hizmete sunan Vodafone, bu platformu Hepsiburada iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşıdı.
Vodafone ve Hepsiburada’nın ortaklığında hayata geçirilen Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu, toplam 16 milyonu aşkın kullanıcısıyla Vodafone Yanımda uygulaması içinde hizmete açıldı.
Yeni platformla müşterilere yaptıkları alışveriş karşılığında GB faydaları, özel indirimler ve promosyonlardan yararlanma imkânı sunulacak. Vodafone müşterileri, Hepsiburada Premium hediyesi ve Hepsiburada hediye çekleri de kazanabilecek. İş birliği kapsamında Vodafone Red üyeleri bir sene boyunca Hepsiburada Premium üyeliği hediyesi ile Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformundan ek avantajlarla alışveriş yapabilecek.
İş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Her Şey Yanımda, yıllar içinde büyüyerek toplam 14 kategoride 1.000’i aşkın satıcı tarafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir platforma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren toplam 275 milyon ziyaret sayısına yaklaştı. Bu süreçte müşterilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlemleme fırsatı da bulduk.
Bu gözlemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Bu geçişi en teknolojik ve en donanımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik. Bu iş birliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz. Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek.
Amacımız, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla yeniden tanımlamak. Hepsiburada ile iş birliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.
“Sektöre ilham vereceğine inanıyorum”
E-ticaret alanındaki tecrübelerini Vodafone müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin da, “Vodafone’lulara Özel Hepsiburada’ platformu, güçlü altyapımız ve geniş ürün yelpazemizle milyonlarca Vodafone müşterisine güvenilir, hızlı ve kullanıcı odaklı bir alışveriş deneyimi sunacak. Vodafone Red’lilere sunduğumuz Hepsiburada Premium üyeliği ile de ek faydalar sağlayacaklar.
İki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yılda müşterilerimize 1,5 milyar TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğimizin, sektöre ilham verecek bir örnek olacağına inanıyorum. Hepsiburada olarak, güçlü ortaklıklarla müşterilerimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Vodafone'dan özel kampanya
Vodafone’dan bireysel faturalı ve faturasız yeni hat alan müşterilere Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda geçerli 500 TL kupon hediye edilecek. Fırsatlar Dünyası’ndan temin edilecek kuponlar, tüm faturalı tarifeler ile faturasız Avantaj Kolay ve Bol Kolay tarifelere verilecek. Kuponlar, Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda sadece Hepsiburada satıcılı ürünlerde ve 501 TL ve üzeri sepette geçerli olacak. Kampanya 31 Ocak’a kadar devam edecek.