Kampanyalarla tüketicinin 1,5 milyar lirası 'cep'te kalacak

Başak Nur GÖKÇAM

Vodafone ile Hepsibu­rada, e-ticaret ve tele­komünikasyon alan­larında ilk niteliği taşıyan iş birliği gerçekleştirdi. Müş­teri memnuniyetine odakla­narak 25,4 milyon abonesine avantajlar sunan marka olma hedefiyle 3 yıl önce telekom sektöründe Türkiye’de ilk kez tüm kategorilerde hizmet ve­ren online alışveriş platformu ‘Her şey yanımda” uygulama­sını hizmete sunan Vodafone, bu platformu Hepsiburada iş birliğiyle yeni bir aşamaya ta­şıdı.

Vodafone ve Hepsibura­da’nın ortaklığında hayata ge­çirilen Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu, top­lam 16 milyonu aşkın kulla­nıcısıyla Vodafone Yanımda uygulaması içinde hizmete açıldı.

Yeni platformla müşte­rilere yaptıkları alışveriş kar­şılığında GB faydaları, özel indirimler ve promosyonlar­dan yararlanma imkânı sunu­lacak. Vodafone müşterileri, Hepsiburada Premium hedi­yesi ve Hepsiburada hediye çekleri de kazanabilecek. İş birliği kapsamında Vodafone Red üyeleri bir sene boyunca Hepsiburada Premium üyeli­ği hediyesi ile Vodafone’lula­ra Özel Hepsiburada platfor­mundan ek avantajlarla alış­veriş yapabilecek.

İş birliğine ilişkin açıkla­mada bulunan Vodafone Tür­kiye CEO’su Engin Aksoy, “Her Şey Yanımda, yıllar için­de büyüyerek toplam 14 kate­goride 1.000’i aşkın satıcı ta­rafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir plat­forma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 mil­yon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren top­lam 275 milyon ziyaret sayı­sına yaklaştı. Bu süreçte müş­terilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlem­leme fırsatı da bulduk.

Bu göz­lemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öte­ye taşıma zamanı geldi. Bu ge­çişi en teknolojik ve en dona­nımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik. Bu iş birliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyo­ruz. Bu yeni platformla müş­terilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirim­lere ve alışveriş yaptıkça ka­zanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek.

Amacımız, müş­terilerimizin günlük hayatı­nı kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ay­rıcalıklarıyla yeniden tanım­lamak. Hepsiburada ile iş bir­liğimizi, e-ticarette uzun va­deli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaç­larına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kate­gorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirme­yi planlıyoruz” dedi.

“Sektöre ilham vereceğine inanıyorum”

E-ticaret alanındaki tecrü­belerini Vodafone müşterile­riyle buluşturmanın mutlu­luğunu yaşadıklarını belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin da, “Vodafo­ne’lulara Özel Hepsiburada’ platformu, güçlü altyapımız ve geniş ürün yelpazemizle milyonlarca Vodafone müşte­risine güvenilir, hızlı ve kul­lanıcı odaklı bir alışveriş de­neyimi sunacak. Vodafone Red’lilere sunduğumuz Hep­siburada Premium üyeliği ile de ek faydalar sağlayacaklar.

İki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yıl­da müşterilerimize 1,5 milyar TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğimi­zin, sektöre ilham verecek bir örnek olacağına inanıyorum. Hepsiburada olarak, güçlü or­taklıklarla müşterilerimize daha fazla değer katmaya de­vam edeceğiz. Tüm paydaşla­rımıza hayırlı olmasını diliyo­rum” diye konuştu.

Vodafone'dan özel kampanya

Vodafone’dan bireysel faturalı ve faturasız yeni hat alan müşterilere Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda geçerli 500 TL kupon hediye edilecek. Fırsatlar Dünyası’ndan temin edilecek kuponlar, tüm faturalı tarifeler ile faturasız Avantaj Kolay ve Bol Kolay tarifelere verilecek. Kuponlar, Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda sadece Hepsiburada satıcılı ürünlerde ve 501 TL ve üzeri sepette geçerli olacak. Kampanya 31 Ocak’a kadar devam edecek.