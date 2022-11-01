Kamsan, Rusya’ya açılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Makine sektörünün 64 yıllık firması Kamsan, üzerinde çalıştığı NC otomat makinelerle ilgili çalışmasını tamamlarken kısa magazinli sürücüler için çalışmalara başladı. Kayar otomat uyumlu magazin sürücüsü ile pazarda iddialı olduklarını belirten Kamsan Satış-Pazarlama Direktörü Deniz Kahyaoğlu, iç pazarda yeni yeni rekabet oluşmaya başladığını belirtirken, “Bu aslında iç Pazar için önemli bir adım. Bizim kendimizi geliştirmemiz için fırsat. Bu kapsamda zaten uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız kısa magazinli sürücüler konusunda önemli bir yol aldık. Yıllar içinde hem kendi ihtiyacımıza göre hem de pazardan alınan geri bildirimlere göre yapılan geliştirmelerle son derece kullanımı kolay ve kullanışlı bir makine oldu” diye konuştu.

“Markalamaya önem verdik”

Katıldıkları fuarlar ile markalama konusunda da önemli bir yol haritası çizdiklerini belirten Deniz Kahyaoğlu, “Artık daha fazla marka ve tanıtım üzerine yoğunlaştık. Bursa’da tanınıyoruz ama ulusal ve uluslararası pazarda da daha çok kişiye dokunmalıyız. Fuarlara katılım gösteriyoruz. Mesela İstanbul’daki fuarda önemli görüşmeler yaptık. İç piyasadaki faaliyetlerimize devam ederken Rusya pazarına da açılmak için önemli bir fırsat yakaladık. Bu konuda görüşmelerimiz son aşamaya geldi. İmzaları atıp ilk ihracatımızı Rusya’ya yapmayı planlıyoruz. Almanya ve Amerika pazarları konusunda da takibimiz sürüyor. Zaten buralarda ön Pazar araştırmasına başlamıştık” dedi.

“NC’de niş üretim yapıyoruz”

NC otomat makineler konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Kahyaoğlu, “Pazarda NC olarak bilinen bu da makinelerin Türkiye’de üretimi az. Bu alanda da niş bir üretim planlıyoruz. Ayrıca yazılımlarını da kendi bünyemizde yapabiliyor olmamız bize müşteri taleplerini karşılama noktasında esnek ve hızlı hareket edebilmemizi sağlıyor. Ürettiğimiz makinelerin yazılımlarını da yerli olarak üreterek rekabette öne çıkıyoruz” dedi.

“Üretimi genişleteceğiz”

2022 yılının dalgalı seyrettiğini ve bunun her sektörde olduğu gibi kendilerinde de çalkantıya sebep olduğunu belirten Kahyaoğlu, “Bizim makine satabilmemiz için piyasada hareketlilik olması lazım. Son haftalarda piyasada bir toparlanma söz konusu. Aynı zamanda üretimi genişletmek için ilave alan çalışmasına başladık. Üretimimizin bir bölümünü bu kata taşırken dışarıda yaptırdığımız bazı işleri de yine kendi bünyemize alma planımız var. Bununla birlikte personel sıkıntısı herkes gibi biz de yaşıyoruz. Özellikle sirkülasyon konusu bambaşka bir hal almış durumda” dedi.