Kamu altyapısı güçlendirilecek: Dev ihale sona erdi

Halka arz şirketi olan Forte Teknoloji, Türkiye’nin dijital kamu altyapılarının güçlendirilmesi için ihaleyi kazandı. Türksat Uydu ve Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından açılan “Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı” ihalesinde en iyi teklifi veren Forte Teknoloji'ye ihaleyi kazandıkları bildirildi.

Kamuda e-Devlet hizmetlerini geliştirecek

KDV hariç 1milyar 531 milyon 27 bin TL bedelli ihale ile Forte; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar bünyesinde yürütülen e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kesintisiz şekilde işletilmesinden sorumlu olacak.

699 kişilik bilişim kadrosu sahada olacak

Proje süresince 699 kişilik bilişim kadrosu istihdam edilecek olup, ekipler 1 yıl boyunca kamu e-Devlet altyapılarının güvenli ve sürdürülebilir biçimde çalışması için sahada görev alacak.

Süreçte şirket, yalnızca yeni yazılım projeleri geliştirmekle beraber; mevcut e-Devlet sistemlerini de güncel teknolojilerle yenileyerek daha hızlı, daha güvenli ve daha esnek bir yapıya kavuşması için yeni inavasyonlar sunmaya çalışacak. Aynı zamanda yazılımların üzerinde çalıştığı donanım ve network altyapıları kurulacak, vatandaşların ve kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına anlık çözüm sunacak yardım masası ve iletişim merkezi hizmetleri yürütülecek.

Güvenlik alanı genişleyecek

Projede e-Devlet hizmetlerinin bütünlüğünü ve veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli siber güvenlik altyapılarının da kurulması bekleniyor.