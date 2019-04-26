Kamu, özel sektör ve STK ile her şey 'yerli yerinde'

26 Nisan 2019

ABC Deterjan kadın çiftçiler üzerinden kırsal kalkınma stratejisine dayalı Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesiyle her yıl farklı bir bölgede farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye destek veriyor. Geçtiğimiz sefer Osmaniye Bahçe’de kadın çiftçilerle safran yetiştirmeye katkıyla başlayan Yerli Yerinde projesinde bu yıl Ordu Perşembe'de taflana destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülecek proje kapsamında yaklaşık 50 kadın çiftçinin hayatına dokunulacak.

Temizliğin ABC’si sloganıyla Türk tüketicisinin gönlünde yer eden ABC Deterjan, 2017 yılında başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi Yerli Yerinde’nin kalıcı ve daha kurumsal olabilmesi hedefiyle yeni bir işbirliğine imza atıyor: Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği ile ortaklık gerçekleştiriliyor.

Amaç sürdürülebilirlik

Projenin en önemli unsurlarından biri de kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinin sağlanacak olması. Özel sektör, sivil toplum örgütü ve kamu ilişkilerinde örnek teşkil edebilecek bu çalışmayla 2017 yılında başlanan ABC ile Yerli Yerinde kurumsal sosyal sorumluluk projesi daha da sürdürülebilir ve kurumsal hale gelecek.

Osmaniye’de safran dışında her yıl farklı bir bölgede kadın eline dokunabilme hedefiyle yola çıkan ABC Deterjan geçtiğimiz yıl sürdürülebilirliği sağlamak hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelere başladı. Görüşmeler kapsamında 2019 yılı için Ordu’da taflan bitkisine destek verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

7 bin 500 metrekare alanda taflan yetişecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ABC işbirliği kapsamında Perşembe’de oluşturulan 7 bin 500 metrekarelik arazinin büyük kısmında taflan yetiştirilecek. Yetiştirilen taflanlar arazi içinde yeni kurulacak kurutma ünitesinde işlemden geçirilerek dayanıklı hale getirilecek. Ekşi tadıyla bilinen ve taze olarak tüketilme alışkanlığı bulunmayan taflan meyveleri bu sayede değerlendirilecek. Bu sayede yılda en az 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak.

7 bin 500 metrekare üzerine kurulu taflan bahçesi ve projeyle toplam 50 kadın için iş olanağı yaratılacak, bu sayının zamanla artması hedefleniyor. Ordu il genelinde yılda yaklaşık 500 ton taflan hasat ediliyor. Taflanın geçtiğimiz yaz bölgedeki semt pazarlarında satış fiyatı ise 20 TL’den başlıyordu. Üretim modelinde yer alan kadınların her ay yaklaşık bin ila 2 bin TL civarında bir ücret kazanması öngörülüyor. Ayrıca tesiste Perşembe bölgesinde yetiştirilip fazla değerlenemeyen pek çok meyve de kurutulmuş hale getirilerek ilave katma değer yaratılacak. Böylece daha fazla kadının bu alanda yer almasına da olanak tanınacak. Tesisin hiç boş kalmaması hedefleniyor. Değerlendirilen taflanlardan ise yıllık yaklaşık 300-400 bin TL.lik gelir sağlanması hedefleniyor. Diğer meyvelerin de oluşturacağı değerle bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. Gelirin tümü bu modelin işleyişi ve projenin devamlılığı için kullanılacak.

Arazinin altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kurutma ünitesinin hizmete girmesi Eylül ayında gerçekleşecek. 2019 yaz aylarında yapılacak taflan hasatından elde edilecek mahsul de bu ünitede değerlendirmeye alınacak.

Kadın istihdamı artacak

ABC Deterjan ile işbirliği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı İsa Sertkaya “Bakanlığımız oldukça önem verdiğimiz bir işbirliğine imza attı. Özel sektörle bakanlık olarak bu tarz çalışmalara her zaman açığız. Bu konuda ABC Deterjan projesinin devamlılığı için bize başvurdu, çok mutlu olduk. Kendilerini Ordu’ya yönlendirdik” dedi.

Sertkaya kadın istihdamının önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Kadınlarımıza destek bakanlığımızın temel konularından birisini oluşturuyor. Kadın istihdamı konusunda her türlü işbirliğine hazırız.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli yaptığı konuşmada “Son yıllarda kırsalda kadın üzerinden kalkınma modelleri çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yerli Yerinde’nin tamamen kadın odaklı bir proje olması sebebiyle oldukça önemsiyoruz” dedi.

Ordu artık taflan’la da tanınacak

Proje kapsamında konuşan Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz “Biz de Ordu Tarım olarak ziyan olan taflanlarımızı değerlendirmek için ne yapacağımızı düşünüp bakanlığımızdan yardım istemeyi planlarken iyi olacak hastanın doktor ayağına geldi. ABC Deterjan da bakanlığımıza başvurmuş. Güzel bir işbirliğine imza attık. Ordu bu zamana kadar hep fındığıyla tanındı, bundan sonra taflanla tanınacak” diye konuştu.

PERÜKDER Başkanı Elif Saka ise “Perşembe’deki kadınlarımıza istihdam yaratmak bizim için anlatılamaz bir heyecan. Ayrıca taflanın yanı sıra diğer ziyan olan meyvelerimizi de kurutma ünitesinde değerlendirme şansını yakalayacağız” dedi.

ABC, ilk etapta 50 kadının hayatına dokunacak

ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise yaptığı konuşmada “ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye’deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu’da taflanla devam ettiriyoruz. KSS projelerine başlamak güzel, ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha güzel. Sürdürülebilirliği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kapısını çaldık. Hem kadının emeğini değerlendirip istihdam yaratan hem de bölgesel kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir şey. Bu yıl da 50 kadının hayatına dokunabilmek bizim için çok kıymetli” diyerek sözlerini tamamladı.