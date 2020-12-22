Kamyon pazarı yüzde 150 büyüyecek

Ticari araç üreticisi MAN’ın yılsonu değerlendirme toplantısında konuşan MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, pandemiyle satışların hızlandığını, 12 ton ve üzeri kamyon pazarında 2020'de yüzde 150’ye yakın bir büyüme öngördüklerini söyledi. Geçen yıl 7 bin adetle tarihi dipleri gören 12 ton ve üzeri kamyon satışlarının, bu yıl 17 bin 500 adede ulaşması bekleniyor. Bu dönemde ithal markalar arasında liderliğini koruyan MAN, pazar payını da artırdı. Pandemiyle birlikte lojistik sektörünün artan yoğunlukla faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Sara, “Yıllardır yavaşlama eğilimindeki lojistik sektöründe kur etkisine rağmen talep arttı. Kısıtlamalarının da yaşandığı ilk yoğun dönem atlatıldıktan sonra tam zamanlı üretime başlayan MAN, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir şekilde cevap verdi. Mart ayı sonunda yüzde 7,6 olan çekici segmentindeki pazar payını ağustos sonunda yüzde 1,3 artırarak, yüzde 8,9’lara çıkardı. Yaşanılan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ağır ticari araç pazarı da 2019 yılı sonu beklentilerine uygun olarak, kasım ayı sonunda yüzde 130’a yakın genişleme gösterdi” diye konuştu.

"Pazar payımız artacak"

Satışlardaki artışın 2021 yılında da devam edeceği öngörülüyor. Sara, gelecek yıl inşaat kamyonlarına da talep artışı bekliyor. Bu yılı 17 bin 500 adetlik satışla kapatmaya hazırlanan kamyon pazarının 2021’de 20 bin adetlere çıkacağı tahmin ediliyor. Sara, 2021’e yönelik beklentilerini şöyle özetledi: “2021 yılına, virüse karşı geliştirilen farklı aşı alternatifleri gibi umut verici gelişmelerle başlıyoruz. Özellikle yılın 2. çeyreğinin sonunda ülkemizde de pandeminin etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Tabii bu da hem bekleyen önemli yatırım projelerinin yeniden hızlanmasına hem de müşteri alımlarının yeniden artmasına pozitif katkı yapacak. Beklentimiz, 2020’nin önemli bölümünde durma noktasına gelen inşaat projelerinin 2021’de yeniden hızlanması ve yeni alımlarla 12 ton üzeri kamyon pazarının, yüzde 15-20 daha büyüyeceği yönünde. MAN olarak, yeni yılda da pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz.”

"2021 hafif ticari yılı olacak”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ülke Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, 2019’da ürün gamına eklediği TGE ile hafif ticari araçların premium markaları arasındaki yerini alan MAN’ın pandemiye rağmen 2020 yılı hedeflerine ulaşmayı başardığını söyledi. Pandemi nedeniyle minibüs ve servis araçlarını kapsayan yolcu taşımacılığı alanında yaşanan daralmaya dikkat çeken Kutlubay, 2021 yılına ise umutla baktıklarını söyledi. Kutlubay, “MAN hafif ticari araçlar segmenti olarak, gelecek yılın ilk çeyreğinin görece yavaş bir toparlanmaya sahne olacağını tahmin ediyoruz. Buna karşın genel olarak 2021’in, ülkemiz ve hafif ticari araçlar pazarı için güzel bir sene olacağını düşünüyoruz” dedi.

Seyahat otobüsü pazarı yüzde 50 büyüdü

Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, küresel salgına rağmen Türkiye seyahat otobüsü pazarının 2019 yılındaki toplam satış adedine bu yılın ilk 7 ayında ulaştığına dikkat çekti. Toplam satışlarda sektörün 2019 yılına göre, yüzde 50 büyüme beklentisi olduğunu söyleyen Cansu, MAN’ın bu dönemde uluslararası ödül alan otobüsleri ile başarılı bir performans göstererek pazar payını artırdığına dikkat çekti. Cansu, “Bu yıl Artvin ve Tunceli gibi bazı pazarlara ilk kez girdik. Böylece Türkiye’nin tüm bölgelerine, bireysel veya filo satışı olarak 99 adet seyahat otobüsü sattık. Bu yıl pandemiye rağmen büyüyen seyahat otobüsü pazarında MAN olarak pazar payımızı artırarak, yüzde 21‘lik orana ulaştık. Bu başarı grafiğimizi 2021 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.