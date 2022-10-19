Kanada merkezli Anatolia’dan İzmir’e 250 milyon dolarlık yatırım

Seramik sektöründeki oyuncularıyla uluslararası pazarlarda rekabet eden Türkiye, yeni bir markaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1995’te Kanada’da kurulan Anatolia, 250 milyon dolarlık yatırımla İzmir’de inşa edilen tesiste Türkiye’de ilk kez 160 x 320 cm büyük ebat porselen plakalar üretecek. Aliağa’da yapımı devam eden 200 bin metrekarelik kapalı alandaki üretim ve lojistik tesisi, 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Kanada ve Amerika’da kapalı alanda 210 bin metrekarelik depoları bulunan şirket, 2017’den bu yana İzmir Aliağa’da 40 bin metrekarelik dağıtım merkezi, ofis ve showroom ile Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaşam alanlarına tasarım ve kaliteyi getirecek

Karo seramik, doğal taş ve mozaik ürün gruplarında distribütörlerin ve zincir marketlerin ana tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Anatolia’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’deki tesislerinde üretecekleri üstün teknik özellikli porselen plakalar, yaşam alanlarını estetik mekanlara dönüştürecek. Porselen plakalar, mutfak ve banyo tezgahları, zemin ve duvar kaplamaları, dış cephe giydirme, masa ve mobilya kaplamaları gibi birçok alanda kullanıma uygun olarak tasarlanacak.

Anatolia, sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği entegre projelerini fabrikanın açılışı ile hayata geçirecek. Son teknoloji fırın ve üretim hatları, tam otomasyon hammadde karışım tesisi, sürücüsüz taşıma araçları, geri dönüştürülebilir atık sistemi, çatı üzeri güneş enerjisi sistemi ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile birlikte sektörün en gelişmiş örneklerini dünyada ilk kez entegre olarak hayata geçirecek.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.