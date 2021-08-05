Kanada ve Amerika’ya gidecek lise öğrencileri için kültürler arası uyum kampı yapıldı

Okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı eylül ayına yaklaşılırken eğitim için Türkiye’den yurt dışına gidecek öğrencilerin hazırlıkları da şimdiden hız kazandı. Son olarak Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP, her yıl programlara kabul edilen öğrenciler için düzenlediği Kültürlerarası Uyum Kampı (Oryantasyon Kampı) yaptığını duyurdu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kanada ve Amerika’da okuyacak öğrenciler ile daha önce aynı ülkelerde eğitim gören öğrencilerin ve eğitim dünyasından eğitmenlerin katıldığı kamp, 31 Temmuz- 2 Ağustos 2021 tarihlerinde International Abant Palace’ta yapıldı.

"Günlük hayatta gerekli tüm pratik bilgiler aktarıldı"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Amacımız, öğrencilerimize yurt dışında geçirecekleri bu eğitim-öğretim yılının öncesinde hem sosyal hem akademik hayatlarını kolaylaştıracak bir kılavuz sunmak. Bu kapsamda, öğrencilerin tanışıp birbirlerine manevi anlamda destek olabilecekleri bir forum oluşturarak daha önce öğrenci değişim programlarımıza katılan öğrencilerle de paylaşımda bulunmalarına olanak tanıdık. Soru sormalarını ve olası endişelerine kolektif bir şekilde çözüm bulmalarını sağladık. Kamp boyunca ele aldığımız temel konu başlıkları ise kültür ve kültürlerarası öğrenme, iletişim ve grup dinamiği, çatışma çözümü, program kuralları, haklar ve sorumluluklar, ders seçimleri ve akademik hayat, teknik ve lojistik konular, sosyal hayat ve günlük yaşam, sorun çözüm mekanizmaları, uçuş, vize ve finansal bilgiler ile yurt dışı üniversitelere giriş sistemleri oldu.” dedi.

"Deneyimsel öğrenmeyi baz alıyor"

Kamp süresince öğrencilere verilen eğitimin ayrıntılarını da aktaran Cerrahoğlu, ”WCEP olarak yarınlarımızı inşa edecek gençlerin elinden tutmaya devam ediyor, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetişmeleri için yanlarında yürümeyi bir an olsun bırakmıyoruz. Dünya çapında geliştirdiğimiz işbirlikleri ile birlikte tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Tıpkı yurt dışı eğitim programlarında olduğu gibi oryantasyon kampında verilen eğitimlere de büyük özen gösterdik. Öyle ki, kamp programı kapsamında verilen eğitimin içeriği kültürlerarası öğrenme çerçevesinde geliştirildi ve David Kolb’ın deneyimsel öğrenme modeline uygun olarak hazırlandı. Bu bağlamda eğitim süresince büyük, grup çalışmaları, rol oyunları, simülasyonlar vb. metotlar kullanarak katılımcılar için en verimli öğrenme ortamını oluşturmayı hedefledik.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...