Kanadalı Couche-Tard’dan Fransız Carrefour ile 50 milyar euroluk devir görüşmesi 

Kanadalı market grubu Alimentation Couche-Tard, toplam değeri 50 milyar doları aşan iki perakende grubunu bir araya getirerek Avrupa’da 2 bin 800 süpermarket ve 703 hipermarket işletme hedefini gerçekleştirmek için Fransız Carrefour ile görüşüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Couche-Tard, Carrefour ile “dostane” bir anlaşma imzalama için araştırma görüşmelerine başladı ancak Carrerfour teklifi incelemek için zaman istemesi sebebiyle görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanacağı konusunda bir kesinlik yok.

Küçük rakiplerini satın almak üzerine bir büyüme stratejisi izleyen Couche-Tard’ın odak alanı genellikle küçük ölçekli marketler ve akaryakıt istasyonları olsa da, Avrupa’daki varlığını artırmak için söz konu devralma görüşmelerine başladığı belirtiliyor.