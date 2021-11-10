Kanarya Adaları’nın kruvaziyer turizmi Global’e emanet

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands’ın (GPCI), Kanarya Adaları’nda yer alan Las Palmas kruvaziyer limanlarını işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklif, Las Palmas Liman Başkanlığı tarafından en iyi teklif seçildi.

GPCI’nın yüzde 20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları’nda 1936’dan bu yana Las Palmas limanına hizmet sağlayan, 1998’den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L. ("Sepcan").

Global Yatırım Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada ihaleye konu olan imtiyazların “Las Palmas de Gran Canaria”, “Arrecife (Lanzarote)” ve “Puerto del Rosario (Fuerteventura)” kruvaziyer limanlarını kapsadığına dikkat çekildi.

Bu limanlara ilişkin imtiyaz süreleri ise sırasıyla 40 yıl, 20 yıl ve 20 yıl olacak. İmtiyaz hakkını elde etmesi ile GPH’in işlettiği ve yönettiği kruvaziyer liman sayısı 22’ye yükselirken, kruvaziyer yolcu kapasitesinin ise yılda 15 milyon yolcuyu aşması bekleniyor.

Kutman: Akılcı fırsatları değerlendiriyoruz

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu alanda daha da büyüme stratejimize sadık kalarak, bu alandaki adımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Danimarka'daki Kalundburg Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devralmamızın ardından Kanarya Adaları’nın kruvaziyer limanları için en iyi teklifi verdiğimizin de açıklanması bizleri son derece mutlu etti. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz” dedi.

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, imtiyaz sözleşmesinin imzalanıp, işletmenin başlamasının ardından kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modellerini Kanarya Adaları’na taşıyacaklarını vurguladı.