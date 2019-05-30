Kanca, Amerika’yı hedef aldı

30 Mayıs 2019

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) faaliyet gösteren Kanca’nın üretiminin yüzde 90’ını otomotiv parçaları, yüzde 10’unu da el aletleri oluşturuyor. Üretimin yüzde 55’ini doğrudan ihraç ettiklerini söyleyen Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, dolaylı olarak ise ihracat oranımız yüzde 75’i buluyor.

Bugün itibarıyla başta Avrupa’da olmak üzere, globalde 50 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kanca, “Son dönemde Amerika’yı hedef pazar olarak seçtik ve bu doğrultuda pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyoruz. İhraç ettiğimiz ürünler, ağırlıklı motor ve vites kutusu parçaları, şasi parçaları ile demiryolları parçalarından oluşuyor” dedi.

Tesislerinde 300 çeşit otomotiv parçası üretildiğini açıklayan Alper Kanca, yılda 14 milyon adet parça imal ettiklerini söyledi.

Üretilen parçaların otomotivde emniyeti sağladığını ifade eden Kanca, “Bu ürünler, bir aracın kullanımında hiç hata yapılmaması ve yüksek nitelikli olması gereken parçalar. Motor ve aktarma organlarındaki biyel kolları, krank milleri, çelik piston kafaları, salıncak kolları, dişli parçaları, dizel sistemlere ait enjektör gövdeleri ile dizel ray parçalar, tekerlekleri araca bağlayan ve dönmesini sağlayan porya ve akson parçaları söz konusu ürünlerden bazıları” diye konuştu.

Demiryollarına yönelik tren çeki kancası da üretiyor

Türkiye ve Avrupa’da önde gelen OEM’lerle çalıştıklarını dile getiren Kanca, “Türkiye’deki müşterilerimiz Tofaş, Renault, Ford ve Toyota. Avrupa’daki müşterilerimiz arasında ise Volkswagen, Audi, Porsche, Scania ve Bentley öne çıkıyor. Son dönemde Türkiye ve Almanya’da demiryollarına yönelik de tren çeki kancaları başta olmak üzere çeşitli ürünler veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Yeni tezgah ve modernizasyon yatırımlarımız devam ediyor"

2018 yılında yüzde15 büyüdüklerini ve bu yıl da pazardaki güçlü konumlarını sürdüreceklerini ifade eden Kanca, “Yeni tezgah ve modernizasyon yatırımlarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bugüne kadar sürekli yenilikçi bir anlayışla hareket ettik. Üretim teknolojisini yenileyen, modern, ihtiyaçlara cevap veren bir yaklaşım içinde olduk. Uzun yıllar bir arada çalışmış tecrübeli, konusunu iyi bilen kadromuz da bugüne gelmemizde etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“Renault’nun hibrit motoru için yerlileştirme çalışmaları yaptık”

Öte yandan 12 yıl önce Almanya’da, 2018’de ise ABD’de bir depoyu faaliyete geçirdiklerini belirten Alper Kanca, ABD’deki depolarını daha da geliştirip, müşterilerine kendi evlerinde hizmet sunarak, pazarda iş hacimlerini artırmak istediklerini dile getirdi.

2018 yılını, müşterilerinin 2020 ve sonrası için planladıkları yeni projelerin numune ve sipariş çalışmalarıyla geride bıraktıklarını söyleyen Kanca, “Bunlardan en önemlisi Renault’nun Bursa’daki fabrikasında üretilecek hibrit motora ait parçaların yerlileştirme çalışması oldu. Diğer taraftan uluslararası yılın kamyonu seçilen Ford F-Max’ın motor ve vites kutusunda 15’ten fazla ürünümüz kullanıldı” diye konuştu. Kanca; ayrıca alüminyum, titanyum ve paslanmaz çelik dövme konusunda Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Titanyum alaşımlı malzemeler ile havacılıkta da sipariş almaya başladı

Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi veren Alper Kanca, her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 2.5’ini Ar-Ge faaliyetlerine harcadıklarını söyledi.

“Ar-Ge stratejilerimiz arasında, öncelikli olarak Türkiye’de üretilmeyen ithal ürünleri üretmek, müşterimizin taleplerine yenilikçi ve rekabetçi çözümler sunabilmek var” diyen Kanca, araç hafifletme amaçlı, yüksek mukavemetli çelik, alüminyum ve magnezyum alaşımları dövme teknolojilerinin geliştirilmesi için de çalıştıklarının altını çizdi.

Kanca, sadece otomotiv değil havacılık alanında da titanyum alaşımlı malzemeleri dövebildiklerini, havacılık sanayinden de ilk siparişleri almaya başladıklarını belirtti.