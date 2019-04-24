Kansai Altan, kataforezde yerli üretime başladı

24 Nisan 2019

İZMİR (DÜNYA) - Kansai Altan, 12 milyon euro yatırım ile gerçekleştirdiği kataforez boya üretim tesisi ile ilk yılında, ithal olarak tedarik edilen 2 bin 300 ton ürünü yerlileştirmesi yanında ihracata da başladı.

Kansai Altan Boya Sanayi A.Ş.’nin İzmir’de 100 bin metrekarelik alanda konumlandırılmış 80 bin ton kapasiteli bir boya üretim şirketi olduğunu söyleyen Genel Müdür Eyüp Altan, “Aynı zamanda boyanın ana ham maddesi olan polimer ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80'ini de, aynı yerleşim alanında yer alan 18 bin ton kapasiteli polimer üretim tesisimizden temin ediyoruz. Üretimin tüm safhaları ve laboratuvar kararları, gerçek zamanlı barkod sistemi ile izleniyor ve kontrol ediliyor. Barkod sistemi, kalite sağlama için girdi kontrollarında da kullanılıyor, tüm seviyelerde parti izlenebilirliği sağlanıyor” diye konuştu.

Elektro kimya prensiplerine dayanarak metal yüzeylerde kaplama sağlayan kataforez astarın, günümüzde metal malzemelerin paslanmaya karşı korunmasında kullanılan en temel ürünlerden birini oluşturduğunu dile getiren Altan, “Japon teknolojisini temel alarak üretmekte olduğumuz son jenerasyon kataforez astarı, yüksek korozyon önleme performansı, mükemmel yüzey görünümü, kapalı ve detay bölgelere işleme anlamında yüksek boyama kabiliyeti, kaynak kullanım etkinliği sağlaması ve çevreyle dost özellikleriyle öne çıkıyor. Bu ürün, Türkiye’de binek ve ticari araç üreticileri, jant üreticileri ve genel sanayi ürünleri üretim hatlarında 2011’den itibaren kullanılıyor ve artık İzmir Kemalpaşa’daki tesislerimizde, reçinelerinden başlayarak, emülsiyon ve pasta da dahil tamamen yerli olarak üretiliyor, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki alıcılarla buluşuyor” dedi.

Kemipol adı ile 1982’de faaliyete başlamalarından beri otomotiv boyaları bölümlerinin Türkiye’deki otomotiv ana ve yan sanayici müşterilerine ürün ve hizmet verdiğini anlatan Altan, “Hizmet verdiğimiz sektörleri, otomotiv ana sanayiinde binek otoları ve ticari araçlar; otomotiv yan sanayiinde de metal ve plastik parça üreticileri olarak sayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye dışında Macaristan’daki Suzuki fabrikasına yönelik ikmallerimiz 2001 yılından bu yana devam ediyor. Kansai ortaklığı sonrasında ihracatımızı geliştirmek üzere çalışmalarımız başladı” diye konuştu.

“2.3 bin ton ürünü yerlileştirerek ekonomiye katkı sağladık”

2016 yılında başlanan kataforez tesis yatırımının tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılı Nisan ayı itibariyle kademeli olarak yerli üretime geçildiğini vurgulayan Altan, “12 milyon Euro yatırım ile gerçekleştirilen kataforez boya üretim tesisimizde ilk kurulum kapasitesi yıllık 8 bin ton. Ancak tesisin alt yapısı yıllık 11 bin tonluk artırımına uygun şekilde inşa edildi. Daha ilk yılında, ithal olarak tedarik edilen 2 bin 300 ton ürünü yerlileştirerek ülke ekonomisine katkı sağladık. Bugün artık ihracatı da yapılan ürün, binek araç üreticileri dışında yedek parça ve genel sanayi hatlarında da ithal ürünlerin yerine geçmeye başladı” dedi.

Tesislerinde üretim ekipmanlarının Seveso çalışmaları doğrultusunda tasarlandığını, üretim proses kontrol sisteminin DCS (Distributed Control System) ile desteklendiğini dile getiren Altan, şunları söyledi: “Kataforez pigment pasta, kataforez reçine emülsiyonu ve baz reçineler üretimi olarak üç operasyonel bölümden oluşuyor. Ayrıca bünyesinde tüm yardımcı hizmet donanımları, reçine stoklama tankları, emülsiyon stoklama tankları ve yarı ürün koltuk ambarı barındıran tesisimizde mevcut durumda yıllık yaklaşık 4 bin ton kataforez astar üretiliyor. Türkiye’de bu seviyede yerlileşme düzeyinde kataforez astar üretimi ilk ve tek olarak bizim tesislerimizde gerçekleşiyor.”

Yüzde 25 pazar payı hedefi

Yaklaşık 15 bin tonluk Türkiye kataforez boya pazarında 2 bin 700 tonluk satışla sektöre yön veren en büyük 3 firma içinde yer aldıklarını vurgulayan Altan, “2018 yılında yüzde 18 olan yurt içi pazar payımızı 3 yıl içerisinde yüzde 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Yurt içi hedeflerimizin yanı sıra, mevcut durumda bin ton olan kataforez astar ihracat hacmimizi, Rusya, Avrupa ve Afrika pazarlarında katacağımız ilave müşterilerimizle büyütmeyi hedefliyoruz.

Üretim tesisi yatırımlarımıza ilave olarak, 2011 yılından itibaren ürün teknik performansını test etmek için tüm yaş boya ve kuru film testlerini Ar-Ge laboratuvarımızda yapabiliyoruz. Bu alanda da yetkinliğimizi arttırabilmek adına, Ar-Ge laboratuvarlarımızın kullanımına yönelik pilot kataforez hattının tesisimizde kurulması için yatırım çalışmalarını başlattık. 2019 yılı içerisinde pilot uygulama tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz” dedi.

“Ar-Ge’ye yüzde 3’e yakın kaynak ayırıyoruz”

Teknolojik ehliyeti ve araştırma merakı yüksek bir firma olarak, Ar-Ge faaliyetlerine, boya sanayisinde alışılmış değerlerin oldukça üzerinde, yüzde 2.6 dolayında kaynak ayırdıklarını belirten Eyüp Altan, “Ar-Ge merkezimizin katkılarıyla tasarlanan 6 farklı sektöre yönelik yaklaşık 4 bin 750 adet ürünü mevcut 8 adet üretim tesisimizde üretip, Türkiye’de ve yurtdışında yer alan 430 müşterimize teslim ediyoruz. Müşterilerimizi önemli olduklarına inandırmayı hedeflemek yerine, buna başından beri inanmış 773 kişilik ekibi ile temel amacımız, ürün kalitesinin devamlılığını sağlamak ve müşterilerinin ürettiği ürünlerin kalitesine katkıda bulunmak. Ortak aklın yararına inanarak şirket içinde yaratılan sinerji ile sadece müşterilerimizin ihtiyaçları ve taleplerinin değil, gelecek nesillerin beklentilerinin de karşılanması için çaba harcıyoruz” dedi.