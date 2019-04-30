Kansai Altan, yerli kataforez boya üretimine başladı

30 Nisan 2019

Kansai Altan Boya’nın İzmir’de 100 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 80 bin ton kapasiteli bir boya üretim şirketi olduğunu söyleyen Eyüp Altan, “Aynı zamanda boyanın ana hammaddesi olan polimer ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80’ini de, aynı alanda yer alan 18 bin ton kapasiteli polimer üretim tesisimizden temin ediyoruz. Üretimin tüm safhaları ve laboratuvar kararları, gerçek zamanlı barkod sistemi ile izleniyor ve kontrol ediliyor. Barkod sistemi, kalite sağlama için girdi kontrollerinde de kullanılıyor, tüm seviyelerde parti izlenebilirliği sağlanıyor” diye konuştu.

Elektro kimya prensiplerine dayanarak metal yüzeylerde kaplama sağlayan kataforez astarın, günümüzde metal malzemelerin paslanmaya karşı korunmasında kullanılan en temel ürünlerden birini oluşturduğunu dile getiren Eyüp Altan, konuyla ilgili, “Japon teknolojisini temel alarak üretmekte olduğumuz son jenerasyon kataforez astarı, yüksek korozyon önleme performansı, mükemmel yüzey görünümü, kapalı ve detay bölgelere işleme anlamında yüksek boyama kabiliyeti, kaynak kullanım etkinliği sağlaması ve çevreyle dost özellikleriyle öne çıkıyor. Bu ürün Türkiye’de binek ve ticari araç üreticileri, jant üreticileri ve genel sanayi ürünleri üretim hatlarında 2011’den itibaren kullanılıyor ve artık İzmir Kemalpaşa’daki tesislerimizde, reçinelerinden başlayarak, emülsiyon ve pasta da dahil tamamen yerli olarak üretiliyor, hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki alıcılarla buluşuyor” açıklamasını yaptı.

“Macaristan’daki Suzuki’ye 18 yıldır ikmal yapıyoruz”

Kemipol adıyla 1982’de faaliyete başlamalarından beri, otomotiv boyaları bölümlerinin Türkiye’deki otomotiv ana ve yan sanayisine ürün ve hizmet verdiğini anlatan Eyüp Altan, “Hizmet verdiğimiz sektörleri, otomotiv ana sanayisinde binek otoları ve ticari araçlar; otomotiv yan sanayisinde de metal ve plastik parça üreticileri olarak sayabiliriz. Aynı zamanda Macaristan’daki Suzuki fabrikasına yönelik ikmallerimiz 2001 yılından bu yana devam ediyor” diye konuştu.

Kansai ortaklığı sonrasında ihracatı geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını ifade eden Eyüp Altan, 2016 yılında başlanan kataforez tesis yatırımının tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla kademeli olarak yerli üretime geçildiğini vurguladı.

Altan, bu konuda şunları söyledi: “12 milyon euro yatırımla gerçekleştirilen kataforez boya üretim tesisimizde ilk kurulum kapasitesi yıllık 8 bin tondur. Ancak tesisin alt yapısı yıllık 11 bin tonluk artırıma uygun şekilde inşa edildiği. Daha ilk yılında, ithal edilen 2 bin 300 ton ürünü yerlileştirerek ülke ekonomisine katkı sağladık. Bugün artık ihracatı da yapılan ürün, binek araç üreticileri dışında yedek parça ve genel sanayi hatlarında da ithal ürünlerin yerine geçmeye başladı.”

Tesislerinde üretim ekipmanlarının Seveso çalışmaları doğrultusunda tasarlandığını, üretim proses kontrol sisteminin DCS (Distributed Control System) ile desteklendiğini dile getiren Eyüp Altan, “Bu sisteme sahip tesisimiz, kataforez pigment pasta, kataforez reçine emülsiyonu ve baz reçineler üretimi olarak üç operasyonel bölümden oluşuyor. Ayrıca bünyesinde tüm yardımcı hizmet donanımları, reçine stoklama tankları, emülsiyon stoklama tankları ve yarı ürün koltuk ambarı barındıran tesisimizde mevcut durumda yıllık yaklaşık 4 bin ton kataforez astar üretiliyor. Türkiye’de bu seviyede yerli kataforez astar üretimi ilk ve tek olarak bizim tesislerimizde gerçekleşiyor” dedi.

“Kataforez astar ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz”

Yaklaşık 15 bin tonluk Türkiye kataforez boya pazarında 2 bin 700 tonluk satışla sektöre yön veren en büyük üç firma içinde yer aldıklarını vurgulayan Eyüp Altan, “2018 yılında yüzde 18 olan yurtiçi pazar payımızı üç yıl içerisinde yüzde 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Mevcut bin ton olan kataforez astar ihracat hacmimizi, Rusya, Avrupa ve Afrika pazarlarından kazanacağımız ilave müşterilerimizle büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Üretim tesisi yatırımlarına ilave olarak, 2011 yılından itibaren ürün teknik performansını test etmek için tüm yaş boya ve kuru film testlerini, Ar-Ge laboratuvarında yapabildiklerini söyleyen Altan, Ar-Ge laboratuvarlarının kullanımına yönelik pilot kataforez hattının tesislerinde kurulması amacıyla yatırım çalışmalarını başlattıklarını, 2019 yılı içinde pilot uygulama tesisini devreye almayı hedeflediklerini kaydetti.

Teknolojik ehliyeti ve araştırma merakı yüksek bir firma olarak, Ar-Ge faaliyetlerine yüzde 2.6 dolayında kaynak ayırdıklarını belirten Eyüp Altan, “Ar-Ge merkezimizin katkılarıyla tasarlanan altı farklı sektöre yönelik yaklaşık 4 bin 750 adet ürünü, mevcut sekiz adet üretim tesisimizde üretip, Türkiye’de ve yurtdışında yer alan 430 müşterimize teslim ediyoruz” açıklamasını yaptı.