Kanser, kardiyoloji ve sinir sistemi hastalıkları için yerli ilaç geliyor

Ferit PARLAK/İZMİR

ferit.parlak@dunya.com

Bugün 3 kıtada 25 ülkeye ih­racat gerçekleştiren Saya Holding çatısı altında, ilaç geliştirme ve üretimi gerçekleşti­ren Humanis İlaç, yerli ilaç konu­sunda atağa kalkmaya hazırlanıyor. Humanis İlaç, onkoloji, kardiyoloji, merkezi sinir sistemi hastalıkları ve diyabet tedavisine yönelik yerli ilaç­lar için Ar-Ge çalışmalarını hızlan­dırdı. Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, “Humanis’in 2030 yılına kadar hedefindeki teda­vi alanlarını merkezi sinir sistemi hastalıkları, diyabet, kardiyoloji ve onkoloji olarak belirledik” dedi.

“100’den fazla molekül bulundu”

Şirketin 200’ün üzerinde ruhsatlı ürünü, 12 tedavi alanında faaliyet gösteren üretim hattı ve 100’e yakın Ar-Ge çalışanından oluşan yenilikçi bir ekibe sahip olduğuna dikkat çeken Mengi, “Humanis, Ar- Ge Merkezi Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı tarafından teşvik edilen en büyük beş ilaç Ar-Ge merkezinden biri olarak konumlanıyor. Merkez, QbD (Quality by Design), EMA (Av­rupa İlaç Ajansı) ve ICH (Uluslara­rası Uyum Konseyi) düzenlemele­rine tam uyum sağlayarak yaklaşık 200 ürün ve 100’den fazla molekülü Türk tıbbına kazandırdık. 2024 yı­lında Ar-Ge faaliyetlerinin toplam bütçe içindeki payı ise yüzde 16.2 oldu” şeklinde konuştu.

Yıllık kapasite 330 milyon kutu

2010 yılında Pharmactive adıyla kurulan şirketin, 2022’de Huma­nis markasına dönüştüğünü ifa­de eden Mengi, “Yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösteriyoruz. Çerkezköy’deki 45 bin metrekare­lik üretim tesisimizde, yıllık 330 milyon kutu üretim kapasitesine ulaştık” diye konuştu. Cem Mengi, “Humanis olarak Avrupa, Kanada ve Rusya’dan almaya hak kazan­dığımız GMP (Good Manufactu­ring Practices) sertifikaları ile dış pazarda güvenilir bir üretici oldu­ğumuzu kanıtlarken, ihracatta her yıl artan oranda bir satış grafiği ya­kaladık. Çin, Almanya, Hollanda, Afganistan, Arnavutluk, Azerbay­can, Etiyopya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Katar, Kenya, Ko­sova, Lübnan, Kuzey Makedon­ya, Malta, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Tanzanya, Vietnam, Ye­men’e ihracat yapıyoruz” dedi.

Humanis’in yüksek katma değerli ilaçlar üretme vizyonuy­la Türkiye’nin küresel ölçekte tanınan ilaç üreticilerinden biri haline geldiğine vurgu yapan Mengi, “Bugün, 3 kıtada 25 ülkeye ihracat yapıyoruz, ayrıca çeşitli ül­kelerde de ofisler açıyoruz. Örne­ğin Berlin ofisimizle Avrupa’daki varlığımızı güçlendiriyoruz. Çin ve Almanya gibi ülkelerdeki pazar pa­yını yoğun çalışmayla artıracağız. Ama bu ülkelerle de yetinmeyece­ğiz. Çok yakında ihracat alanımızı daha da genişleteceğiz. Bu konuda da çalışmalarımız yoğun bir şekil­de sürüyor. ABD, Afrika, BAE, Fi­lipinler, Kırgızistan, Kuveyt, KSA, Latam, Rusya, Ukrayna, Ürdün yeni ihracat alanlarımız olacak” değer­lendirmesinde bulundu.

“Sağlıkta dünya çok adil değil”

2024 yılında 150 milyon dolar toplam satış gerçekleştirerek fi­nansal olarak güçlü bir büyüme gösterildiğinin altını çizen Mengi, “İlaçta ürün çeşitliliği için de çalış­malarımız var. Onkoloji ve sinir sis­temi hastalıkları başta olmak üze­re, yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaların sonucu ilaçta ürün çeşitliliğini gündeme getirecektir. Cironun da geometrik olarak artacağına inanıyoruz” dedi.

Sağlıklı olmanın dünyadaki en önemli konu olduğunu ifade eden Mengi, “Ancak konu sağlık oldu­ğunda, dünya çok adil bir yer değil. Bize göre sağlıklı olmak ve sağlığa erişmek bir ayrıcalık değil, doğal bir hak. İşte bu nedenle, dünyanın sağ­lığı erişebilir kılan yeni bir anlayışa, sağlıklı yaşamak isteyen insanlarla empati yapmasını bilen şirketlere, kendini insan sağlığına adamış gö­nüllülere ihtiyacı var. Biz Humanis olarak insan için üretiyor, dünya­ya yayılıyor, ArGe ve insan kaynak­larımıza yatırım yapıyoruz. Hızla büyümeye ve etki alanımızı geniş­letmeye devam ediyoruz, edeceğiz” şeklinde konuştu. Sağlık alanında, son dönemde öne çıkan sağlık turiz­mi ile ilgili sorumuzu da yanıtlayan Mengi, “Sorunuzun yanıtını Huma­nis ile değil, Saya Holding üzerin­den açabiliriz. Sağlık turizmi, farklı bir alan, Humanis’in ilgisi dışında­dır. Ama farklı yatırım alanları üze­rinde çalışan Saya Holding elbette Humanis’ten de ilham alarak, ilerde bu alanda da konumlanabilir” dedi.

“Folkart’ta yeni projeler”

Saya Holding’in son dönem ya­tırımları ile ilgili de bilgiler ve­ren Mengi, inşaat, sağlık, tekno­loji, savunma sanayi ve maki­ne üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini di­le getirdi. Mengi şunları söyledi: “Folkart, Humanis, Volt Teknoloji ve Promote markaları çatımız altın­da. Örneğin 2006 yılında kurulan Folkart, bugüne kadar 21 projede toplam 1 milyon 352 bin metreka­re inşaat alanı hayata geçirdi. 6 bin 300 bağımsız birimi kapsayan bu projelerle, uluslararası ve ulusal alanda 16 ödüle layık görüldü. Şim­di yeni projelere başlıyoruz.”

“Tarihsel, kültürel değerleri sahiplenmek zorundayız.”

Cem Mengi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde sürdürülen Klaros Kazı çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Mengi, “Saya Holding için İzmir, çok kıymetli. Ege Bölgesi’ndeki tarihsel ve kültürel değerleri sahiplenmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Klaros’a sağladığımız destekle yalnızca bir kazı alanının değil; bir hafıza mekânının yeniden görünür kılınmasına katkı sunuyoruz. Bu katkı, aynı zamanda Türkiye’de özel sektörün kültürel alanla kurduğu ilişkinin gelişimine örnek teşkil ediyor” dedi. Klaros’a verdikleri katkıyı bir sponsorluk olarak değil, bir sorumluluk ve vizyon olarak gördüklerini ifade eden Mengi, “Çünkü biliyoruz ki; Klaros gibi alanlar gün yüzüne çıktıkça, İzmir sadece güneş ve denizle değil, geçmişin bilgeliği ve hikâyeleriyle de anılacak. Bu da turizmin niteliğini artıracak; ziyaretçilerin kalış süresinden harcama düzeyine kadar birçok göstergede olumlu yansımalar yaratacak. Kültür turizmi sayesinde şehir, daha sürdürülebilir, nitelikli ve prestijli bir büyüme rotasına girecek” diye konuştu.

“Startup satınalma için araştırma yapıyoruz”

Toplam bin 85 kişilik kadrosunun yüzde 34’ününün kadın çalışanlarından oluştuğunu vurgulayan Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, “İnsan odaklı çalışma kültürü sayesinde iki kez ‘Harika İş Yeri’ (Great Place to Work) sertifikasıyla ödüllendirildik. Bu bizi sürdürülebilir büyüme konusunda daha fazla motive ediyor. Bunun için de durmadan koşuyoruz. Örneğin startuplar konusunda ciddi takipteyiz. ‘Satın alma’ ilgili takibimizde olan, izlediğimiz startuplar var” açıklaması yaptı.

“Elektrik motoru geliştirip, üretiyoruz”

Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, 2018’de kurulan Volt Teknoloji’nin savunma, havacılık ve ileri mühendislik alanlarında yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştirdiğini hatırlattı. Mengi, “Helikopter, İHA ve savaş uçağı projelerinde elektrik güç sistemleri, aktüatörler, güdüm kitleri ve elektromekanik tahrik sistemleri üretiyor. Ar-ge yatırımlarındaki markamız Promote, elektrik motoru ve jeneratör teknolojileri alanında mühendislik, üretim ve danışmanlık faaliyetleri yürüten bir teknoloji şirketi” dedi.