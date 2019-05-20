Kantarcı, Ortadoğu ve Ukrayna’yı hedefine aldı

20 Mayıs 2019

Kayseri OSB’de 24 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekarelik alanda günlük tek vardiyada 60 ton, çift vardiyada ise 120 ton malzeme üretim imkanı olan Kantarcı Raf Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Kantarcı, bu ürünlerin boyamasını da günlük yaptıklarını söyledi. Geniş yelpazede modern üretim hatlarıyla, kendi bünyelerinde olan geniş kalıphanesiyle her türlü metal ürünü çok kısa sürede üretime alıp seri imalatını gerçekleştirdiklerini belirten Kantarcı, Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı.

Gelen talepler doğrultusunda, alternatif çözüm üretebilecekleri ürün gamlarına yönelik dört teknik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kantarcı, “Üretimimizin yüzde 70’ini Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarına ihraç ediyoruz. Özellikle hedefimize aldığımız Ortadoğu ve Ukrayna pazarına yönelik ciddi mesafeler kat ettik. Fuar ve aktif yurtdışı müşteri ziyaretleri ile yurtdışı pazar payımızı yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Anahtar teslim hizmet veriyor

Geniş ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getiren Turgut Kantarcı, “Lojistik ve perakende sektörüne yönelik yatırımlarını uluslararası rekabet ve kalite standartlarına göre gerçekleştiren firmamız, geniş bir ürün ağına sahip. Özel inşaat yapı ve açık profil sistemleri konularında üretim yapan firmamız her türlü çelik projesine; anahtar teslimi üretim ve montaja kadar hizmet veriyor” dedi.

İç pazarda lojistik, üretim ve perakende firmalarının taleplerini geniş ürün yelpazesi ile karşıladıklarını ifade eden Turgut Kantarcı, sektörle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Bugün itibari ile ülkemizde raf sistemlerinde dışa bağımlılık tamamen ortadan kalmıştır. İhracatla ülkeye döviz kazandıran sektörümüz, gerek istihdam sağlayarak gerekse günden güne artan ihracat kapasitesiyle ekonomimizi çok ciddi manada güçlendiren bir sektör olmuştur” ifadelerini kullandı.