KAP’a açıklama yapıldı: 68 yıllık tekstil devi Akın Tekstil kapandı

Şirketten yapılan açıklamada faaliyet durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler şöyle sıralandı; Enflasyonla Mücadele ve Kur Politikası, Personel Maliyetleri, Finansman Sorunları, Toplu İş Sözleşmeleri.

Şirket, iş akdi feshedilen çalışanlarla ilgili yasal sürecin başlatılacağını ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verildiğini açıkladı. 152 kişinin işten çıkarılmasıyla bölgede işsizlik sorununun büyümesinden endişe ediliyor.

Akın Tekstil'in konfeksiyon faaliyetlerini durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler şöyle sıralandı:

Enflasyonla Mücadele ve Kur Politikası: Döviz kurlarının enflasyon oranının altında kalmasıyla, döviz cinsinden alınan siparişlerin maliyetlerinin karşılanamaması. Bu durum, konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesine neden oldu.

Personel Maliyetleri: Asgari ücrette yapılan artışlarla birlikte artan personel maliyetleri, zararın büyük kısmını oluşturdu.

Finansman Sorunları: Geçmiş dönem birikmiş zararları kapatmak için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi.

Toplu İş Sözleşmeleri: Gelecek dönemde başlayacak toplu iş sözleşmeleri ile zararın artarak devam edeceği beklentisi.

Akın Tekstil, bu ekonomik koşullar altında aldığı kararları, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki vererek uygulamaya koydu. Şirket, bu zor kararın tüm paydaşlar için en az zararla atlatılması amacıyla hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Gelinen noktada; içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalktığından iş bu açıklama yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, şirketin meşru çıkarlarını korumak ve yatırımcıları yanıltmamak adına gizlilik önlemleri alınarak yapıldı.

Avrupa'nın sayılı entegre üreticilerinden biriydi

Akın Tekstil'in hikayesi Rüştü Akın’ın 1956 yılında, kardeşi Haydar Akın'la birlikte kurduğu fabrikada başladı. Üretimine 40 tezgah ve 23 çalışanla başlayan Akın Tekstil, yıllar içinde dünyaya kumaş ve hazır giyim ihraç eden ülkemizin ve Avrupa'nın sayılı entegre üreticilerinden biri haline geldi. Ekonomik sıkıntılara dayanamayan Akın Tekstil 2024'te faaliyetlerine son verdi.