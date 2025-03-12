KAP'a açıklama yapıldı: BİM’den 2024 yılında 18,6 milyar liralık net kâr

Rekabet Kurumu tarafından son dönemde 2 farklı soruşturma geçiren Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2024 yılı 4. bilançosunu açıkladı.

Şirket son çeyrekte 3,86 milyar TL net kâr etti.

Böylece 12 aylık konsolide net dönem kârı 18,6 milyar TL oldu. Şirketin bir önceki yıl net karı ise 22,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

BİM, 2025 yılında TMS 29'a uyarlanmış yüzde 8 (+-%2) satış artışı öngörüyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"11 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2025 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Başkanı (CEO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir."