KAP'a açıklama yapıldı: Kardemir ABD'li şirketle mutabakat zaptı imzaladı

Kardemir, demiryolu ekipmanı alanında yabancı işbirliğine gitti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2025 tarihinde şirket ile dünyanın en büyük entegre demiryolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA şirketiyle global pazarlar için stratejik işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.