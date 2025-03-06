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KAP'a açıklama yapıldı: Kardemir ABD'li şirketle mutabakat zaptı imzaladı

Kardemir, ABD merkezli AMSTED Rail/USA şirketiyle global pazarlar için stratejik işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
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Kardemir, demiryolu ekipmanı alanında yabancı işbirliğine gitti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2025 tarihinde şirket ile dünyanın en büyük entegre demiryolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA şirketiyle global pazarlar için stratejik işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.

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