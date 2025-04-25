KAP'a açıklama yapıldı: TürkTraktör iç piyasa ve ihracat hedeflerini düşürdü

TürkTraktör, traktör satışı beklentilerinde aşağı yönlü revizyon yaptı.

Şirket geleceğe dönük değerlendirmelere ilişkin yatırımcı sunumunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Şirketin daha önce 23 bin ila 28 bin adet arasında açıklanan iç piyasa traktör satış beklentisi 20 bin ila 24 bine revize edildi.

TürkTraktör, yurt içi ve yurt dışı traktör pazarındaki daralma nedeniyle Türkiye traktör pazar büyüklüğü beklentisini de revize ederken, Şirket ihracat beklentisini 11 bin ila 13 bin adet olarak açıkladı.