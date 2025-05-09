KAP'a bildirildi: Ülker Bisküvi’nin üst yönetiminde değişiklik yapıldı

Ülker Bisküvü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla yönetim kadrosundaki önemli değişiklikleri duyurdu.

Açıklamaya göre, 28 Nisan 2025 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Ülker’in yerine, görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Mehmet Tütüncü’nün atandığı bildirildi.

Aynı açıklamada, Şirket yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bal’ın, başkan vekilliğine ise Yahya Ülker’in seçildiği belirtildi.

Şikretten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"28.04.2025 tarihinde istifa eden Sn. Ali Ülker'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Mehmet Tütüncü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Bal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sn. Yahya Ülker'in seçilmesine karar verilmiştir."