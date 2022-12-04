Kapalı balkonlar için dekorasyon fikirleri

Koçtaş, kış aylarında kapalı balkonlarının keyfini çıkarmak isteyenler için dekorasyonu önerileri sunuyor.

Her alanda olduğu gibi kapalı balkon dekorasyonunda da mobilya seçimi büyük önem taşıyor. Koçtaş uzmanları mobilya seçiminde alana uygun ve ihtiyacı karşılayacak bir tercih yapılmasını tavsiye ediyor. Aynı şekilde alanda kullanılacak ürünün üretildiği malzemenin seçimi de önem taşıyor. Plastik mobilyalar oldukça uygun fiyatlı ve hafif ağırlıkları sayesinde pratik seçenekler olurken, ahşap ve metal balkon mobilyaları ise dayanıklı ve şık alternatifler arasında yer alıyor. Kapalı balkon dekorasyonunda koltuk ya da masa takımlarına alternatif olarak bahçe salıncakları da kullanılabiliyor. Şık ve konforlu bahçe salıncakları, modern bir balkon dekorasyonu yapmak isteyenlerin öncelikli tercihi olarak öne çıkıyor.

Koçtaş uzmanları, kapalı balkonlarında yeterli alanı olanlara depolama için dolap modellerini incelemelerini öneriyor. Şifonyerler, kapaklı dolaplar ya da balkon duvarlarına monte edilebilir dolap ya da raflar da balkon dekorasyonunda kullanılabilir. Dekorasyonda koltuk takımı tercih edenler, koltukların altını depolama alanı olarak değerlendirebilir. Dekoratif saklama kutuları da kapalı balkonlarda düzen sağlamaya yardımcı oluyor.

Zemin dekorasyonunda kolay monte edilebilir yer karolarıyla şık ve kullanışlı bir alan oluşturmak mümkün. Koçtaş uzmanları, zeminlerdeki eski seramiklere yeni bir görünüm kazandırmak için fayansların boyanmasını tavsiye ediyor. Duvar dekorasyonunda ise duvar boyası ya da duvar kâğıdı tercih edilebilir. Balkon dekorasyonunda kullanılan renk paletine ve dekorasyon tarzına uygun duvar panoları, çerçeveler, tablolar gibi dekoratif ürünler ve halı ile de kapalı balkon dekorasyonu tamamlanabiliyor.