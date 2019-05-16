Kapı ve pencerede markalaşma değer yaratacak

16 Mayıs 2019

İnşaat sektöründe yaşanılan duraklamaya rağmen iç pazarda kentsel dönüşüm gibi büyük projeler ile büyümesine devam eden kapı ve pencere sektörü; işçilik, malzeme kalitesi ve gelişen teknolojiyle ürettiği yeni nesil ürünlerle büyümeye devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, Ar-Ge’ye yatırımlarını artırarak katma değerli ürün imalatına ağırlık veriyor.

Sektör temsilcileri, global kapı ve pencere pazarından daha fazla pay alabilmek için sektörde faaliyet gösteren firmaların markalaşmasının önem taşıdığının altını çiziyor. Markalaşmaya paralel, katma değerli üretim yapan firmaların global pazarda büyüyeceği ve rekabet gücünü artıracağı belirtiliyor.

Sektörün başlıca ihracat pazarlarının Rusya, Irak, İran, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerin olduğunu kaydeden uzmanlar, firmaların yeni dönemde ihracat pazarlarında payını artırmayı hedeflendiğini ve yeni pazar arayışlarını sürdürdüğünü kaydediyor.

Tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürün talebi ile tasarım odaklı çalışmalar son dönemde öne çıkıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte kişiye özel tasarlanmış ve sahibini tanıyan çelik kapı sistemleri pazarda daha fazla yer alıyor. Bu bakış açısıyla gelecekte kapı sektöründe akıllı teknolojilerin çok daha yaygın kullanılacağı vurgulanıyor. Çelik kapılarda birçok akıllı sistem yer alıyor. Uzmanlar; parmak izi, şifreleme, biyometrik sistemler ve göz tanıma gibi teknolojilerin, artık kapılarda yer almaya başladığının altını çiziyor.

2018 yılında 106 milyon dolarlık kapı ihraç edildi

Öte yandan sektörde önemli bir segment olan plastik kapı ve pencerede, yıllık üretim kapasitesi, 400 bin tonun üzerinde ve sektörde yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 5 milyon adet kapı ihtiyacı oluştuğu tahmin ediliyor. Kapı ihtiyacının yüzde 80’lik bölümünün kentsel dönüşüm gibi toplu işlerde, yüzde 20’lik kısmının ise perakende yenileme işlerinde olduğu kaydediliyor.

Toplu ve perakende talepler göz önüne alındığında sektörün uzun vadede daha da hzılı büyüyeceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra mevcut durum ve potansiyel düşünüldüğünde kapı ve pencere sektörünün, sahip olduğu üretim gücüyle ihracata da önemli katkı sunabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin sadece kapı ihracatının 2018 yılında yaklaşık 106 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Özellikle ihracat pazarlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla müşteri memnuniyeti odaklı katma değerli ürün imalatının önemli olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, firmaların ürettikleri yeni nesil ürünleri ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerin ihraç ettiğini aktarıyor.

Pencerede enerji verimliliği öne çıkıyor

Sektörde ahşap, çelik, PVC alüminyum ve cam gibi çeşitli hammaddeler kullanılarak her türlü iç-dış mekan kapı ve pencere sistemleri üretiliyor. Pencere ve cam sektörlerinde tasarım, güvenlik, yalıtım ve enerji verimliliği öncelikli konular arasında yer alıyor.

Enerji verimliliği yüksek cam ve diğer inşaat malzemelerinin kullanımının artması dikkat çekiyor. Değişen yaşam koşulları ile birlikte son kullanıcının bilinçlenmesi ve nitelikli ürün tercih etmelerinin firmaları da kaliteli ürün imalatına yönlendirdiğini vurgulayan uzmanlar, enerji verimliliği bilincinin artmasının, kullanıcı ve firmalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Böylece enerji tasarrufu sağlayan katma değerli ürünlerin rağbet gördüğünü aktaran uzmanlar, katma değerin, global pazarda rekabet edebilmesi için de önemli olduğunu vurguluyor.