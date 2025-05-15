Kapılar aralık ama Rusya'ya geri dönen şirket yok

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen yabancı şirketlerden geri dönmek isteyen hiçbir firmanın henüz başvuruda bulunmadığını açıkladı.

Çekuşov, Soçi'de düzenlenen Mallpic adlı fuarda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamada, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya aniden dönmesi veya yeniden hızla ayrılması gibi durumlarda tüketicilerin zarar görmemesi için pazarımızı bu tür şoklara karşı korumamız gerekiyor" dedi.

Şirketlerin Rusya pazarına dönüş için kendi iradeleriyle adım atmaları gerektiğini ifade eden Çekuşov, “Bildiğim kadarıyla şu ana kadar geri dönmek için başvuran hiçbir marka veya şirket bulunmuyor” diye konuştu.

Putin: Sadece özür yetmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Batılı şirketlerin ülkeye yeniden girmek istemeleri durumunda sadece özür dilemelerinin yeterli olmayacağını belirtmişti. Putin, yeni yaptırımların gelebileceği uyarısını yaparak, Rus şirketlerinin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna’ya yönelik savaşın ardından birçok Batılı şirket, Rusya pazarından tamamen çekilmiş veya faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmıştı. Moskova yönetimi, yerli üretimi destekleyerek bu boşluğu kapatma stratejisi yürütüyor.