Kaplanlar, yeni fabrikasının temelini attı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Soğutma sektöründeki tecrübesiyle Bursa ve Türkiye’nin öncü firmalarından olan Kaplanlar Soğutma, TEKNOSAB’da hayata geçireceği yeni fabrikasının temelini düzenlenen törenle attı. 30 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçecek fabrika yüzde yüz ihracata çalışmak üzere planlandı. Tesisin açılışının 20 ila 24 ay sonra yapılacağını belirten Kaplanlar Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kaplan, “Ülkemizin ve gelecek nesillerin daha refah bir seviyeye ulaşabilmesi için bizlere düşen görev onlara yol göstermek, onlara yeni istihdam hayatı sağlamak. Ayrıca ülkemize ihracat getirmek bizim öncelikli görevimiz. Biz bu yolculuğa ülkemizin geleceği için, gençlerimizin geleceği için yola çıktık. Elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

Yıllık 100 milyon dolar ihracat hedefi

Teknolojinin ve çağın gerekliliklerinin çok hızlı değiştiğini belirten Kaplan, “Fabrikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Avrupa'da yeni kurallar geliyor. İhracatı engelleyen kurallar geliyor. Özellikle enerji verimliliği ve karbon salınımı çok önemli bir noktaya geldi. Bu karbon salınımını düşünen fabrikaların ihracat yolu ve önü açılacaktır” diye konuştu. Fabrikada 94 bin metrekare üretim alanı ve 10 bin metrekarelik idari binanın yer alacağını belirten Kaplan, “Bu fabrikada yüzde yüz ihracata çalışan bir tesis olacak. Son beş yılda ülke ekonomisi için 250 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. 38 ülkede ihracat yapıyoruz. Bu fabrika açıldıktan sonra ihracatımız yıllık 100 milyon doların üzerinde olacak” ifadelerini kullandı.

“Yeşil fabrika olacak”

Temeli atılan fabrikanın yeşil bir bina olacağının altını çizen Kaplanlar Soğutma Genel Müdürü Duygu Kaplan ise “Yeşil dönüşüm konusunda herkes hemfikir ama bu konudaki finansmanlara ulaşmada önemli güçlükler yaşanıyor. Ama biz bütün bu zorluklara rağmen buraya yemyeşil bir bina yapacağız. Enerjisini güneşten almasının yanı sıra jeotermal enerjiyi de kullanacağız. Geri kazanım konusuna özen göstereceğiz. Oluşan atıkları da geri kazanmak için çok ciddi projeler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.