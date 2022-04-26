“Kar ve güç odaklı inovasyon dünyaya zarar veriyor”

DÜNYA (BURSA) - WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından 2000 yılında başlatılan ve yenilikçi fikirleri teşvik etme, toplumdaki fikri mülkiyet farkındalığını artırma amacıyla kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün 2022 teması “Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon” olarak belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdem kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya, “Dünya olarak pandemi, savaşlar, çevre sorunları ve ekonomik darboğazlarla boğuştuğumuz bu günlerde bu temanın alt metnini iyi kavramak gerekiyor. Burada verilmek istenen mesaj şu ya da ben öyle algılamak istiyorum, evet inovasyon yapalım ama daha iyi bir geleceğe katkıda bulunması şartıyla” dedi.

Fayda sağlayan fikirler

Kaya yıkıcı inovasyonlarla ilgili değerlendirmesinde, “Çoğumuzun malumu olduğu üzere inovasyon hayata geçirildiğinde dış dünyaya bir fayda sağlayan yenilikçi fikirlerdir. Bu fayda teknik, sosyal ya da idari bir fayda olabilir. Ne yazık ki günümüzde inovasyon yapanların çok büyük bir kısmı dünyamıza ve/veya insanlığa zarar verip vermeme konusunu çok da düşünmeden sadece kendilerinin elde edeceği faydaya, güce odaklanıyor. Ama sadece daha çok kar ve güç olunca, insanların zayıf yönlerini, doğayı ve hatta birçok temel insani değeri sömürmekten de kimse çekinmiyor. Bu niyetle yapılan inovasyonlar ne kadar yenilikçi olursa olsun, ne kadar yüksek teknoloji içerirse içersin, literatürde belirtilen adıyla yıkıcı inovasyon değil bana göre yok edici inovasyonlardır” şeklinde konuştu.

‘Akılcı duruş sergilemeliyiz’

Kaya son dönemin öne çıkan inovatif çalışmalarının yıkıcı inovasyon örneklerine dönüşmemesi gerektiğini de belirterek, “GDO’lu tarım ürünleri, yapay etler, ekranından kopamadığımız telefonlar, alın teri dökmeden büyük kazançlar vaat eden kripto paralar, merkezi sistemleri devre dışı bırakan ama bir taraftan belki de çoğu kişinin bilmediği inanılmaz bir enerji tüketimine sebep olan blokzincir sistemi ya da sunduğu fırsatlar kadar ciddi tehditleri de bünyesinde barındıran metaverse, tüm bunlar gençler ya da yaşadıkları dünya için ne oranda iyileştirici bir etkiye sahip, bu konuda tüketiciler olarak çok ciddi kafa yormamız ve bu gelen sele karşı akılcı bir duruş sergilememiz gerekiyor” diye konuştu.