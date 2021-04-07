Karaca robot süpürge pazarına girdi

Türkiye’nin önde gelen mutfak ürünleri üreticisi Karaca Grubu, Alex adıyla robot süpürge pazarına girdi. Grubun küçük ev aletleri markası Homend çatısı altında geliştirilen ve Alex adıyla satışa sunulan akıllı süpürge ile sektördeki yarış hızlanacak.

Bu alanda Türkiye’deki ilk üç oyuncudan biri olacaklarını söyleyen Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz, “Robot süpürge pazarı, 2020 yılında adetsel bazda yüzde 506, ciro olaraksa yüzde 900 oranında büyüdü. Alışveriş kampanyasının olduğu kasım ayında 100 binlerce robot süpürge satıldı. Talebin pandemi bittiğinde de devam edeceğini öngörerek bu alana giriş yaptık” dedi.

AR-GE tarafından geliştirildi

Terliksiz, piyasadaki benzerlerini inceleyerek Türklere özgü temizlik anlayışını karşılayacak bir tasarım ve teknoloji geliştirdiklerine dikkat çekti. Dip köşe temizliği daha iyi yapacağını düşünerek köşeli bir ürün tasarladıklarını söyleyen Terliksiz sözlerini şöyle sürdürdü: “Tasarımda böyle bir fırsat yakaladık ve ürünü diğerlerinden farklı olarak köşeli olarak ürettik. Yüzde 40 daha uzun fırça kullanarak ürünü özelleştirdik ve Türk temizlik anlayışına uygun hale getirdik.”

İhraç edilecek

Şirketin Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirdiği ürün, yurtdışındaki tedarikçiler tarafından üretildi. Ürünün ihracatının da gündemde olduğunu söyleyen Terliksiz, "Alex'i yurtdışına da satacağız" dedi.

İki modelle satışa çıkarılan Alex’in üst segmentte konumlanan 1290 modeli 3 bin 500, alt segment için üretilen 1280 modeli ise 2 bin 900 TL’den satılıyor.