Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu

23 Ekim 2019

Karadeniz Alası, halk tarafından bilinen adıyla “Yerli Somon”, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla artık “Türk Somonu” olarak raflardaki yerini alıyor. Baraj göllerinde yetiştirilerek 180/220 gram ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz’de yer alan çiftliklere nakledilen ve Karadeniz’in soğuk sularında yaşam serüvenlerine devam eden bu balıklar, 3-4 kilogram ağırlığa ulaştıklarında hasat ediliyor.

“Türk Somonu”, Omega 6 açısından Norveç Somonuna göre daha zengin Omega değeri açısından diğer balıklardan ayrılan Somon, Türkiye’deki yeni ismiyle “Türk Somonu” için sektör, 2018 yılında iç sularda 105 bin ton, denizde ise 9.600 ton üretim gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez Kocaman Balıkçılık tarafından füme olarak işlenerek raflarda yer alan Türk Somonu, meşe ve kayın ağaçları kullanılarak geleneksel yöntemlerle tütsüleniyor ve AB regülasyonlarına uygun olarak işleniyor. Türk Somonu Füme, 100 gram ambalajıyla balık severlerin beğenisine sunuluyor. Omega 6 açısından Norveç Somonuna göre daha zengin olan “Türk Somonu”, sağlıklı bir öğün için ideal bir lezzet olarak öne çıkıyor. Ayrıca Türk Somonu steak haliyle de raflardaki yerini alan Kocaman Balıkçılık, sektördeki gücünü ortaya koyuyor.

“Artık somonu Karadeniz’den tüketeceğiz”



Kocaman Balıkçılık olarak, Karadeniz Alası’nın ismi değişerek Türk Somonu olarak anılmasının yerinde bir karar olduğunun altını çizen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, bu sayede insanların ürünü daha rahat ayrıştırabileceğini söyledi. Nihai tüketicinin Karadeniz Alası denildiğinde zihninde somon oluşmadığını belirten Kocaman, Türk Somonu’nun Omega 6 açısından Norveç Somonuna göre daha zengin olduğuna dikkat çekti.