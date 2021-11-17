Karadeniz gazını taşıyacak boru hattını İtalyan Saipem kuracak

İtalyan petrol ve doğal gaz saha hizmetleri şirketi Saipem, Türkiye'nin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfettiği doğalgazın pazara sunulması sürecinde rol üstleneceğini duyurdu.

Saipem' in açıklamasında, Karadeniz gazını Filyos'a kadar taşıyacak deniz altı boru hattının döşeme işi için bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak boruların birleştirilerek 2 bin 200 metre derinliğe indirilip kurulması işleri Saipem'e ait Castorone gemisi tarafından gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattının döşenmesine yönelik çalışmaların 2022 yılı ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor.

Türkiye, Karadeniz sularında gerçekleştirdiği 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrası, bu rezervi 2023'te şebekeye vermeyi hedefliyor.