Karadeniz Holding, 13'üncü ülkeye yöneldi

06 Şubat 2020

Kerim ÜLKER

Küba’dan Sudan’a 3 farklı kıtada 12 ülkeye 22 yüzer enerji santraliyle elektrik sağlayan Karadeniz Holding, dümeni Güney Afrika’ya kırdı. Karadeniz Holding’e ait Karpowership, Kara Kıta’nın en zengin ülkesi Güney Afrika için görüşmelere başladı. Zengin ekonomisine rağmen enerji açığı artan Güney Afrika'da ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Acil elektrik talebi ihtiyacı olan Güney Afrika'ya birkaç gemi gönderilmesi için hazırlık yapılıyor. Güney Afrika devletinin enerji kuruluşu Eskom, 2-3 bin MW’lık ihtiyacın en kısa sürede ve en düşük maliyetle sağlanması için Karadeniz Holding ile masaya oturdu. Karpowership Küresel Satış Direktörü Patrick O'Driscoll, "Geçen Cuma itibariyle Güney Afrika devletine bir sunum yaptık ve ihtiyaçların nasıl karşılabileceğini anlattık” dedi.

Karpowership şu anda 9’u Afrika’da 12 ülkede faaliyet gösteriyor. 2007'de ilk yüzer enerji gemisini Irak'ta devreye alan şirketin üretim haritasında Lübnan, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal öne çıkıyor. Şirketin sahip olduğu gemiler, 4 bin 100 MW’lık bir kurulu güce sahip ve 35 milyon kişiye direkt elektrik sağlıyor.