Karadeniz Holding, elektrik santrali için Güney Afrika'da izni aldı

Güney Afrika'nın enerji düzenleme kurumu Nersa, yüzer elektrik santrali işletmecisi Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership'e limanlara santral gemisi yerleştirmesi için izin verdi.

Nersa dün yaptığı açıklamada, üç tanesi Karpowership'e ait olmak üzere ihaleyi kazanan teklif sahiplerine toplam yedi elektrik üretim lisansını onayladığını belirtti.

Karpowership sözcüsü, doğalgaz ile çalışacak santrallerin toplamda yaklaşık 1.200 megawatt elektrik sağlama kapasitesine sahip olacağını belirterek, "Nersa'dan elektrik üretim lisansı için onay aldık ve süreci ilerletmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzer santrallerin Coega, Richards Bay ve Saldanha Bay limanlarına bağlanmasına izin verildi.

Elektrik üretim kapasitesinin yetersizliğinden dolayı Afrika kıtasının en sanayileşmiş ülkesi olan Güney Afrika'da düzenli elektrik kesintileri uygulanıyor.

Çevre ve ihale davası devam ediyor

Karpowership, Güney Afrika hükümetinin ülkedeki elektrik kesintisi sorununu acilen gidermek için açtığı 2 bin megawatt'lık elektrik santrali ihalesini mart ayında kazanmıştı.

Şirketin lisans almanın yanı sıra, çevre izni ve ihalenin sonucuna karşı açılan dava gibi engelleri de aşması gerekecek.

İhaleden en büyük payı alan şirket, ihalenin ardından bir dizi sorunla karşılaşmıştı.

Şirketin yüzer santrallerle Güney Afrika'ya elektrik sağlama teklifine çevre aktivistleri ve bölgedeki balıkçılar karşı çıkıyorlardı.

Çevre Bakanlığı reddetti, karar temyize taşındı

Güney Afrika Çevre Bakanlığı, haziran ayında elektrik üretecek üç doğalgaz santrali için çevre izni başvurusunu reddetmişti.

Karpowership, karara itiraz edeceğini ve temyiz sürecini kazanacağına emin olduğunu açıklamıştı.

İhaleyi kaybeden bir şirket de ihale sonuçlarını mahkemeye taşımmıştı.