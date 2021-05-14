Karadeniz Holding, Lübnan'da elektrik üretimini durdurdu

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip şirketi Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership, Lübnan ile yaşanan anlaşmazlığın çözülememesi üzerine bu sabah ülkedeki enerji gemilerinde elektrik üretimini durdurdu.

Geçen hafta Lübnan medyasında, Lübnan Mali Savcılığının Karpowership gemilerine el konulması ve şirkete 25 milyon dolar ceza kesilmesi kararı aldığı yönünde haberler yer almıştı.

Karpowership, bu kararı "haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek iptal edilmesini istemiş, iptal edilmemesi durumunda elektrik üretimini durduracağını açıklamıştı.

Karpowership yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Lübnan'ın sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle bu sabah 08.00 itibarıyla Karpowership'e ait Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemilerinde elektrik üretimi durduruldu.

Şirket yetkilileri, sorunun çözümü için çaba sarfettiklerini belirterek, "Elektrik üretimini durdurmaktan dolayı üzgünüz. Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükümetine oldukça esnek davrandık ve herhangi bir ödeme veya ödeme planı sunulmadığı halde bu süreçte elektrik tedarikini sürdürdük çünkü ülke zor zamanlardan geçiyordu. Fakat hiçbir şirket böyle bir riskli ortamda faaliyete devam edemez." ifadelerini kullandı.

Toplam 404 megavat kurulu güce sahip Karpowership gemileri, Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Lübnan hükümetinin şirkete 100 milyon doların üzerinde borcu bulunuyor.