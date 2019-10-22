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Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat

Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasında 2012'de yaşanan dava krizi tatlıya bağlandı. varılan anlaşma ile Karadeniz Holding, 1.2 milyar dolarlık alacağından feragat etmeye hazırlanıyor.

Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat
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