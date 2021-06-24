Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership'e Güney Afrika'dan ret

Güney Afrika Çevre Bakanlığı, yüzer santral işletmecisi Karpowership'in ülkeye elektrik üretecek üç doğalgaz santrali için yaptığı çevre izni başvurusunu reddetti.

Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership'in karara itiraz edeceğini ve temyiz sürecini kazanacağına emin olduğunu açıkladı.

Çevre Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bakanlıktaki yetkili kurul, konuyla ilgili tüm bilgileri değerlendirdikten sonra çevresel izin başvurularını reddetmeye karar vermiştir" denildi.

Karpowership, Güney Afrika hükümetinin ülkedeki elektrik kesintisi sorununu acilen hafifletmek için açtığı 2 bin megawatt'lık elektrik santrali ihalesini kazanmıştı.

Şirketin limanlara demirleyeceği üç adet yüzen doğalgaz elektrik santraliyle ülkeye elektrik sağlayacağı proje, martta Güney Afrika hükümeti tarafından ihale için tercih edilen projeler arasında yer almıştı. İhaleyi kaybeden bir şirket ise ihale sonuçlarını mahkemeye taşımıştı.